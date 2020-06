Die Geburt der Sterne

Blick in den Kreißsaal der Sterne: eine leuchtende Wasserstoffwolke. (Foto: Peter Remmel)

LIMBURG - (red). Wie werden Sterne geboren? Eine spannende Frage für viele Astronomen. Eine spektakuläre Aufnahme von Peter Remmel, auf der genau das zu sehen ist, stellt jetzt die Sternwarte Limburg vor.

Die Corona-Pandemie hat auch auf die Veranstaltungen und die vereinsinternen Termine der Sternwarte Limburg großen Einfluss. Seit März müssen schon vorbereitete, spannende Vorträge zurückgestellt werden, da in dem kleinen Vortragsraum und im Observatorium beim Beobachten die Abstandsregeln nicht eingehalten werden könnten.

Zwar gab es weiterhin eine aktive Amateurastronomie im Raum Limburg. Die Arbeit in Gruppen war aber nicht möglich. Deshalb, teilte die Sternwarte jetzt mit, hätten die Amateure der Sternwarte die vielen warmen und klaren Nächte des Frühjahrs als „Einzelkämpfer“ genutzt und intern großartige Ergebnisse präsentiert.

Viele Mitglieder haben privat eine Astronomieausrüstung oder sogar eine kleine Sternwarte, von der aus stets weitergearbeitet werden konnte. Begünstigt durch Kurzarbeit und Homeoffice haben außerdem etliche Mitglieder auf der Sternwarte Limburg einsame Nächte verbracht, um die dortigen Teleskope zu nutzen. So kamen schöne Bildaufnahmen zustande, die eigentlich in Vorträgen hätten vorgestellt werden können.

Eine ganz besondere Aufnahme, teilte die Sternwarte mit, sei Peter Remmel gelungen. Er hat gewissermaßen in den Kreißsaal der Sterne geblickt. Auf seiner Aufnahme hat er eine gigantische Wasserstoffwolke im Sternbild Kepheus, nahe der Kassiopeia, abgelichtet.

100 000 Mal heller als die Sonne

Die Katalogbezeichnung lautet NGC 7822. Es handele sich, erläutert die Sternwarte, um ein riesiges Sternentstehungsgebiet. Über 3000 Jahre habe es gedauert, bis das Licht dieser Wolke und der enthaltenen Sterne die Kamera von Peter Remmel erreichten, der von Kirberg aus diese Aufnahme gemacht habe. Zum Leuchten angeregt wird die viele Lichtjahre große Wolke von den Sternen im oberen Bildbereich. Diese weisen zum Teil ganz besondere Eigenschaften auf. So sind sie 100 000 Mal so hell wie unsere Sonne und an der Oberfläche zehn Mal so heiß.

Zwar sei die Wasserstoffwolke daher ganz besonders schön anzusehen, aber die harte UV-Strahlung dieser Sterne würde eine Entstehung von Leben auf dortigen Planeten vermutlich sehr stark einschränken oder gar unmöglich machen. Es spricht allerdings nichts dagegen, dieses Weltraumschauspiel von der Erde aus am nächtlichen Himmels aus sicherem Abstand zu bewundern.

Aufnahme dauert sechs Stunden

Peter Remmel hat sechs Stunden lang durch verschiedene Schmalbandfilter diese Aufnahme fotografiert. Hierfür benutzte er eine spezielle Astrokamera, die auf minus 15 Grad Celsius gekühlt wurde. Bearbeitet wurde das Bild nach einer Methode, die für das Hubble-Weltraumteleskop entwickelt wurde. Es handelt sich also laut Sternwarte um ein Foto gemäß der „Hubblepalette“.