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Montag, 15.06.2020 - 00:00
3 min

Die Kreuzwoche neu gedacht

Von Von Dieter Fluck
Informativ, lebendig, zeitkritisch und weltoffen. So präsentierte sich die Limburger Kreuzwoche in früheren Jahrzehnten. Jetzt werden neue Formen für den kleinen Katholikentag des Bistums gesucht. Archivfoto: Dieter Fluck

Informativ, lebendig, zeitkritisch und weltoffen. So präsentierte sich die Limburger Kreuzwoche in früheren Jahrzehnten. Jetzt werden neue Formen für den kleinen Katholikentag des Bistums gesucht. (Archivfoto: Dieter Fluck)

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