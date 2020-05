Dieb stiehlt Kennzeichen und betrügt

Jetzt teilen:

Limburg (red). Wie die Polizei mitteilt, sind am Freitag in der Zeit von 4.45 bis 13.20 Uhr an einem in der Graupfortstraße in Limburg abgestellten Opel Corsa beide Kennzeichen gestohlen worden. In diesem Zusammenhang sei es um 12.35 Uhr zu einem Tankbetrug an einer Tankstelle in der Frankfurter Straße in Limburg gekommen. Zuvor wurden die entwendeten Kennzeichen an das Auto des Täters, einen schwarzen Mercedes, angebracht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter Telefon 0 64 31-9 14 00 in Verbindung zu setzen.