Dieb verliert bei Flucht den Ausweis

DORNBURG-FRICKHOFEN - Das ist für den Dieb nicht besonders gut gelaufen: Er verliert seinen Ausweis und kann so ziemlich schnell ermittelt werden.

Am Dienstagmorgen, teilte die Polizei mit, war der Ladendieb in einem Supermarkt in Frickhofen auf frischer Tat ertappt worden. Allerdings gelang es dem Personal nicht, den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Da der Täter jedoch sein Handy mitsamt Ausweisdokumenten bei der Flucht verlor, hatte die Polizei bei den anschließenden Ermittlungen leichtes Spiel.