Hadamar (red). In der Zeit zwischen Freitag, 8 bis 16 Uhr ist ein vor dem Bahnhof in Hadamar abgestellter Peugeot, Farbe grau, gestohlen worden. Das teilt die Polizei mit. Das Kennzeichen des Autos lautet LM-JE 645. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0 64 31-9 14 00.