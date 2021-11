Diebe stehlen Rettungsset der Feuerwehr

Ein Rettungsset der Feuerwehr haben Unbekannte im Dornburger Ortsteil Frickhofen gestohlen. Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DORNBURG-FRICKHOFEN - Am Sonntag oder Montag sind Unbekannte in die Fahrzeughalle der Feuerwehr Frickhofen eingebrochen und haben dort Rettungsgerät gestohlen, das die Wehr dringend braucht.

Die Polizei wurde in der Nacht zum Dienstag zur Feuerwehr Frickhofen gerufen. Dort war eine aufgebrochene Tür an der Fahrzeughalle festgestellt worden. Unbekannte hatten die schwere Brandschutztür nach Angaben der Polizei aufgehebelt und sich so Zutritt zur Fahrzeughalle verschafft. Aus einem Staufach eines Einsatzfahrzeuges entwendeten die Täter das hydraulische Rettungsset, mit dem beispielsweise Fahrzeugdächer geöffnet werden können.

Da nichts weiter entwendet worden ist und auch keine Schränke oder Fahrzeuge durchwühlt wurden, geht die Kriminalpolizei von einem gezielten Diebstahl aus. Das Rettungsset ist rund 25 000 Euro wert und für die Rettungseinsätze der Feuerwehr von enormer Wichtigkeit.

Die Polizei bittet um Mitteilungen, ob verdächtige Aktivitäten im Bereich der Feuerwehr Frickhofen in letzten Tagen beobachtet wurden. Hinweise werden unter Telefon 0 64 31-9 14 00.