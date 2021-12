Diebe stehlen Schmuck und Geld

Jetzt teilen:

LIMBURG-LINDENHOLZHAUSEN - Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt, aber Schmuck und Bargeld haben unbekannte Diebe erbeutet, die am Samstag, 18. Dezember, zwischen 9.30 und 19.30 Uhr in ein Haus in der Lindenstraße in Lindenholzhausen eingebrochen sind. Über das unverschlossene Hoftor gelangten die Unbekannten nach Angaben der Polizei auf das Grundstück. Hier hebelten sie das Esszimmerfenster auf, stiegen in das Haus ein und durchwühlten verschiedene Räume. Auf die Täter gibt es bislang keine Hinweise. Etwaige Zeugen können sich an die Kriminalpolizei in Limburg unter Telefon 0 64 31-9 14 00 wenden.