Diebe suchen zwei Betriebe heim

Limburg (red). In der Nacht zum Dienstag haben Einbrecher in der Industriestraße in Limburg gleich zwei Gewerbebetriebe heimgesucht. In einem Fall verschafften sich die Täter zunächst Zugang zum Gelände einer Baufirma, wo sie die Tür zu einem Werkstattgebäude aufbrachen. In den Räumen wurden nach Angaben der Polizei Schränke und Schubladen durchsucht und schließlich ein Tresor gewaltsam geöffnet. Aus diesem stahlen die Täter mehrere Hundert Euro Bargeld und flüchteten. In unmittelbarer Nähe verschafften sich die Einbrecher Zugang zum Bürocontainer eines Logistikunternehmens. Auch hier wurden die Möbel durchsucht, wobei die Täter jedoch nicht fündig wurden und ohne Beute flüchteten. In beiden Fällen ermittelt die Limburger Kriminalpolizei und nimmt Hinweise unter Telefon 0 64 31-9 14 00 entgegen.