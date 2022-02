Diebesgut im Wert mehrerer 10 000 Euro erbeutet

Unter anderem hochwertigen Schmuck haben Unbekannte aus einer Wohnung in Bad Camberg gestohlen. Symbolfoto: Megakunstfoto/Fotolia

BAD CAMBERG - Teuren Schmuck und Bargeld haben unbekannte Einbrecher in Bad Camberg erbeutet. Der Wert des Diebesguts summiert sich nach Angaben der Polizei auf mehrere 10 000 Euro. In der Bircher-Benner-Straße sind die Unbekannten am Montag, 14. Februar, in der Zeit zwischen 10.05 und 14.55 auf noch unbekannte Art und Weise in eine Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses eingedrungen. Dort durchsuchten der oder die Täter die Innenräume. Hierbei fielen ihnen Bargeld und der hochwertige Schmuck in die Hände. Mit dem Diebesgut gelang den Einbrechern unerkannt die Flucht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Telefon 0 64 31-9 14 00 zu melden.