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Mittwoch, 17.06.2020 - 17:30
3 min

Doch ein erweiterter Suizid?

Handelt es sich bei der Tötung der Sana A. doch um erweiterten Suizid? Der Anwalt des Angeklagten hat jetzt erhebliche Zweifel am Gutachten des Psychiaters Hartmut Berger geäußert.

Von Kerstin Kaminsky
Eine Gedenktafel für die ermordete Sana A.: Im Prozess gegen ihren Ehemann fordert dessen Anwalt nun, einen weiteren Experten zur Bewertung des psychischen Zustandes des Angeklagten anzuhören. Archivfoto: Mika Beuster

Eine Gedenktafel für die ermordete Sana A.: Im Prozess gegen ihren Ehemann fordert dessen Anwalt nun, einen weiteren Experten zur Bewertung des psychischen Zustandes des Angeklagten anzuhören. Archivfoto: Mika Beuster

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