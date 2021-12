Drei Verletzte bei Unfall in Niederbrechen

Bei einem Unfall in Niederbrechen müssen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drei Verletzte in Krankenhäuser gebracht werden. Symbolfoto: dpa

BRECHEN-NIEDERBRECHEN - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind bei einem Unfall in Niederbrechen drei Menschen verletzt worden. Ein 22-Jähriger befuhr nach Angaben der Polizei mit einem VW die Bahnhofstraße vom Ortskern her kommend in Richtung Wellpappenwerk. Im Kreuzungsbereich mit der Bahnhofstraße von Lindenholzhausen in Richtung Werschau übersah der junge Mann die Vorfahrt eines Hyundai, der von einem 23-Jährigen gesteuert wurde. Es kam zu einer Kollision im Kreuzungsbereich, bei der beide Fahrer sowie die 19-jährige Beifahrerin des VW-Fahrers verletzt wurden. Alle drei wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 25 000 Euro.