Drift-Künstler flieht nach Unfall

LIMBURG-STAFFEL - Diese Vorführung angeblicher Fahrkünste ist gründlich schiefgegangen: Ein 18-jähriger Disco-Besucher aus Niederneisen hatte in der Nacht zum Sonntag seinen Wagen ordnungsgemäß auf dem Parkplatz einer Diskothek in Staffel abgestellt. Gegen 5 Uhr driftete dann ein bisher unbekanntes Auto auf dem Parkplatz; dessen Fahrer verlor dabei offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen stieß gegen das ordnungsgemäß geparkte Auto des 18-Jährigen. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro.

Der Unfallverursacher entfernte sich nach Angaben der Polizei unerlaubt von der Unfallstelle. Am Fahrzeug des Verursachers müsste im Frontbereich ein sichtbarer Schaden entstanden sein. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 0 64 31-9 14 00 in Verbindung zu setzen.