Droht ein Mangel an Ersthelfern?

Wegen Corona finden Erste-Hilfe-Kurse bei den Maltesern mit weniger Teilnehmern statt.

Limburg-Weilburg (red). Die Malteser warnen vor einem coronabedingten Personalengpass bei Ersthelfern.

"Im Notfall ist schnelle Hilfe mitunter lebenswichtig. Ersthelfer sind nicht selten die Personen, deren Eingreifen über Leben und Tod mitentscheiden kann", erklärt Jürgen Briegel, Diözesanausbildungsreferent beim Malteser Hilfsdienst im Bistum Limburg. Seit Juni werden bei den Maltesern wieder Erste-Hilfe-Kurse angeboten. Briegel begrüßt das, warnt aber gleichzeitig: "Nach den aktuellen Hygienevorgaben können wir derzeit nur rund die Hälfte der Kursteilnehmer ausbilden. Damit fehlen natürlich auch Ersthelfer auf den Straßen."

Höchsteilnehmerzahl

wegen Corona gesenkt

Personen, die jetzt einen Erste-Hilfe-Kurs machen wollen, ermutigt der Ausbildungsexperte, dieses auch zu tun, denn das Hygienekonzept in den Kursen sei sicher.

"Die Malteser achten auf die Gesundheit und Sicherheit ihrer Gäste und Kunden. Wir setzen die Hygienemaßnahmen der Berufsgenossenschaften und unsere eigenen Hygienemaßnahmen sorgfältig um." Dazu gehört unter anderem, dass die Höchstteilnehmerzahl vorübergehend gesenkt wird. Auch das Tragen von Mund-Nase-Masken und adaptierte Pausenzeiten sind Reaktionen auf die veränderte Lehrsituation.

In den Räumlichkeiten werde darüber hinaus für ausreichend Belüftung gesorgt. "Wir bilden Menschen aus, anderen Menschen zu helfen. Dabei ist Eigenschutz immer ein wichtiger Punkt. Und nun, in der Corona-Zeit, nehmen wir genau dieses Thema nochmal besonders mit in die Kursgestaltung auf", erklärt Briegel.

Das Kurskonzept sei dabei inhaltlich weitgehend unverändert: "In den Kursen ist es wichtig - Pandemie hin oder her - eine stabile Seitenlage, eine Herz-Lungen-Wiederbelebung oder den Einsatz eines Defibrillators zu üben", so Briegel. "Dabei werden kritische Übungen nun vermehrt an Übungspuppen durchgeführt und alle Kontaktbereiche und Übungsmaterialien werden umfassend desinfiziert. Jeder, der zu unseren Kursen kommt, kann sich sicher fühlen. Und jeder, der unseren Kurs verlässt, ist sicher in Erster Hilfe", sagt Briegel.