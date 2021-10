Jetzt teilen:

LIMBURG - Limburg (red). Wie die Polizei am Dienstag mitgeteilt hat, wurden bereits am Donnerstagabend, 21. Oktober, im Bereich der City Arkaden Limburg in einer gemeinsamen Aktion der Polizei und der Stadt Limburg mehrere Lokale überprüft und durchsucht. Dabei wurden geringe Mengen Betäubungsmittel sichergestellt sowie Verstöße gegen die Gewerbeverordnung und das Glücksspielgesetz geahndet.