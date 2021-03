E-Bikes für mehrere Tausend Euro erbeutet

In Elz sucht die Polizei Zeugen, nachdem in der Robert-Koch-Straße Unbekannte E-Bikes im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen haben. Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

ELZ - Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro haben Unbekannte in Elz erbeutet. Die Diebe haben nach Angaben der Polizei zwischen Sonntagabend und Dienstagmittag aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Robert-Koch-Straße in Elz ein E-Bike von Highlife und ein dunkelgraues Pedelec von Husqvarna gestohlen - im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Die Täter verschafften sich Zugang zum Keller, entwendeten die beiden Fahrräder und ließen darüber hinaus noch den Akku eines weiteren dort abgestellten E-Bikes mitgehen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter Telefon 0 64 31-9 14 00 in Verbindung zu setzen.