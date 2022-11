E-Mobilität: Der „Lahn-Star“ feiert Geburtstag

Zum Geburtstag gab es natürlich eine Torte: Seit einem Jahr beschleunigt der „Lahnstar“ die E-Mobilität. (© Stadt Limburg)

Limburg - Seit einem Jahr dreht der „Lahn Star“ seine Runden in Limburg. Er verbindet als Bestandteil der Stadtlinie die Stadtteile direkt miteinander, was zuvor nur mit einem Umstieg in einen anderen Bus in der Innenstadt möglich war, und mit der Innenstadt.

Der „Lahn Star“, das sind fünf Klein-Busse mit elektronischem Antrieb, hat nach Angaben der Stadt seit seiner Einführung am 13. November vergangenen Jahres bisher mehr als 31.000 Fahrgäste an ihr Ziel gebracht. Nicht nach Fahrplan und vorgeschriebener Linienführung, sondern nach dem Wunsch der Fahrgäste, die das Angebot per App auf ihrem Smartphone und auch telefonisch bestellen können und dann die nächst gelegene Bus- oder „Lahn Star“-Haltestelle aufsuchen.

Finanziell gefördert von Bund und Land

Der Erste Stadtrat Michael Stanke (CDU) schaute als Betriebsleiter der Stadtlinie bei der kleinen Geburtstagsfeier optimistisch in die Zukunft, auch, weil das Angebot in den Nachbarkommunen von Limburg auf Interesse gestoßen sei. „Wir sind ganz optimistisch, uns mit weiteren Kommunen in der Nachbarschaft auf eine Erweiterung des Bediengebiets zu verständigen, so dass auch die dortigen Bürgerinnen und Bürger das Angebot nutzen können“, sagte er. Es interessieren sich auch Hadamar und Elz für dieses ÖPNV-Angebot und wollen sich an den „Lahn Star“ anschließen.

Unter dem Dach des Rhein-Main-Verkehrsverbunds gibt es schon mehrere vergleichbare Angebote, die zusammen einen Preis bekommen haben, was den „Lahn Star“ einschließt. „Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr hat das RMV-On-Demand-Projekt jüngst mit dem Deutschen Mobilitätspreis 2022 ausgezeichnet“, sagte RMV-Geschäftsführer Professor Knut Ringat bei der Geburtstagsfeier.

„Wir sind durchaus stolz drauf, dass es uns gelungen ist, das Angebot des Anrufsammeltaxis nahtlos in den ,Lahn Star‘ zu überführen“, sagte Hicham Azzou als Abteilungsleiter der Stadtlinie. Die Flotte besteht aus fünf Fahrzeugen, wobei eines davon so ausgebaut ist, dass es von mobilitätseingeschränkten Fahrgästen genutzt werden kann, wie die Stadt weiter mitteilt. Ohne Förderung geht das nach Angaben der Stadt nicht. Im ersten Jahr kam die finanzielle Unterstützung durch den Bund, nun steht das Land noch zwei Jahre finanziell zur Seite. Auch die Anschaffung der Fahrzeuge ist gefördert worden.

„Auch wir haben in den ersten Monaten dazugelernt und unser Angebot angepasst“, sagte Azzou. So sei unter anderem die Innenstadt mit dem „Lahn Star“ am Wochenende nun auch tagsüber erreichbar, normalerweise sei die zentrale Innenstadt aufgrund des dort bestehenden Angebots der Stadtlinie für den „Lahn Star“ während der Tageszeit bis 19 Uhr tabu, um nicht den Stadtbussen Konkurrenz zu machen. Mit Diez-Ost und der Straße „Im Wingert“ in Lindenholzhausen seien außerdem noch weitere Haltestellen hinzugekommen.