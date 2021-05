Ehemaliger Spielplatz in Dietkirchen neu gestaltet

Alles aus einer Hand: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Limburger Stadtgärtnerei zeichnen für den neu gestalteten Platz komplett verantwortlich. Nun sind alle Pflanzen gesetzt, der Sand wartet auf die Wildbienen und die Bänke laden zum Ausruhen ein. Foto: Stadt Limburg

LIMBURG-DIETKIRCHEN - Skabiosen, Totholz, Buschwindröschen und Schmetterlingssträucher: Der ehemalige Spielplatz in der Dietkirchener Ludwigsstraße hat eine neue Gestaltung bekommen. Die Limburger Stadtgärtnerei möchte aber nicht nur etwas Grün in den Ort bringen, sondern auch zur Biodiversität beitragen.

Mehr Lebensraum

für die Insekten

Die ausgebrachten Sandlinsen und die Scabiosa-Bepflanzung, es handelt sich hierbei um Geißblattgewächse, dienen etwa der Skabiosen-Hosenbiene, einer vom Aussterben bedrohten Wildbiene, als Lebensraum. Den Sand benötigt diese Bienenart vor allem für ihren Nachwuchs. Auch Totholz von einem alten Apfelbaum dient als Lebensraumerweiterung und soll mehr Artenvielfalt ermöglichen.

"Wir waren hier mit vier verschiedenen Kolonnen im Einsatz und haben quasi von der Planung, über Pflanzenauswahl und Umsetzung alles von der Stadtgärtnerei auf die Beine gestellt", sagt Lars Longen, der als stellvertretender Abteilungsleiter seit rund einem halben Jahr in Limburg im Einsatz ist. "Wir haben das schon als unser Projekt gesehen, dass wir gemeinsam auf die Beine stellen wollten", erklärt er. Deshalb seien quasi auch alle Bereiche der Stadtgärtnerei mit im Einsatz gewesen, egal ob sie normalerweise auf dem Hauptfriedhof sind, in den Stadtteilen arbeiten oder zum Team der Kernstadtgärtner gehören.

Mit dem neu angelegten Areal werde ebenfalls das Ziel verfolgt, die anschließende Pflege möglichst gering zu halten. Dabei habe die Auswahl der Pflanzen eine wichtige Rolle gespielt. Auf dem ehemaligen Spielplatz setzt die Stadtgärtnerei auf eine Streu-Mischbepflanzung.

Dabei haben die Gärtner zahlreiche Stauden wie Silberregen, Weicher Frauenmantel, Buschwindröschen und Wald-Aster gesetzt. Diese sollen nach dem ersten Jahr blühen. Dazu gesellen sich Gehölze wie Felsenbirne, Mönchspfeffer und Schmetterlingsstrauch. Die Pflanzen stehen auf mineralischem Boden regionaler Herkunft, der arm an Nährstoffen ist. Dem gestalteten Platz in Dietkirchen sollen noch viele weitere folgen. Nach Angaben von Lars Longen soll jeder Limburger Stadtteil seine Staudenfläche erhalten. Diese Flächen sollen nach und nach angelegt werden. Und für jeden Stadtteil soll es eine spezielle Zusammenstellung der Stauden geben. "Wir hoffen natürlich sehr, dass unsere Arbeit hier wertgeschätzt wird und der Platz in Dietkirchen nicht zur Müllhalde verkommt", sagt Longen.

Den Ortsvorsteher scheinen die Stadtgärtner bereits überzeugt zu haben. Sehr schön finde er den neuen alten "Spielplatz". "Vielen Dank an alle Beteiligten", sagt Markus Wirth und fügt hinzu, dass die aktuelle Situation leider keine kleine Einweihungsfeier zulasse. Doch aufgeschoben sei nicht aufgehoben: Er zeigt sich zuversichtlich, dass die Feier noch nachgeholt werden könne.