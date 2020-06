Eilverfahren findet schnelles Ende

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Limburg (red). "Die Klage unserer Allianz gegen die allgemeine Sonntagsöffnung in der Corona-Verordnung war erfolgreich, ehe der Hessische Verwaltungsgerichtshof überhaupt eine Chance hatte, darüber zu verhandeln", erklärt Martin Mohr, Diözesansekretär der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Diözesanverband Limburg und Aktiver in der "Allianz für den freien Sonntag": "Wenn die Hessische Landesregierung heute diese unsägliche Regelung wieder streicht, so tut sie dies sicher in der Gewissheit, dass eine rechtliche Auseinandersetzung deren Rechtswidrigkeit festgestellt hätte."

Die "Allianz" habe mit dem von ihr angestrengten, aber nicht vollendeten Eilverfahren offensichtlich beim Überdenken des seit Monaten unverändert fortgeschriebenen Eingriffs in den grundgesetzlich garantierten Sonntagsschutz geholfen. Damit habe die Willkür ein Ende gefunden, ist Mohr überzeugt. Da die Gefahr einer zweiten Welle von Corona-Infektionen durchaus nicht gebannt ist, werde die Allianz nun prüfen, ob sie nach voraussichtlicher Einstellung des Eilverfahrens rein vorsorglich ein Hauptsacheverfahren nachschieben wird. Denn dadurch würde nicht nur nachträglich die Frage der Rechtmäßigkeit der Regelung in der bisherigen Corona-Verordnung geklärt werden können.

Heftige Auseinandersetzung auch in Rheinland-Pfalz

Gleichzeitig könnte eine obergerichtliche Entscheidung für den Sonntagsschutz die Hessische Landesregierung von einer Wiederholung abhalten. Wie die heftige Auseinandersetzung in Rheinland-Pfalz zeige, scheuen sich Einzelhandel sowie Industrie- und Handelskammern keineswegs, "die Regierenden unter massiven Druck zu setzen, ihre Wünsche nach völliger Freigabe des Sonntags für eine allgemeine Ladenöffnung zu erfüllen", so Mohr abschließend.