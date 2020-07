Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

TAUNUSSTEIN/LIMBURG - (red). Er war ein Anwalt von Minderheiten: Der katholische Pfarrer Herbert Leuninger ist im Alter von 87 Jahren in Limburg gestorben. Er setzte sich besonders für Asylbewerber und Menschenrechte ein. Leuninger war auch in Taunusstein bekannt und beliebt, weil er in den dortigen Pfarreien gerne und oft als Vertretung Gottesdienste feierte.

Leuninger wurde am 8. Dezember 1958 im Limburger Dom zum Priester geweiht. Seine Kaplan-Jahre führten ihn nach Oberlahnstein und Frankfurt. Zum 1. April 1967 berief ihn der Limburger Bischof Wilhelm Kempf zum Pfarrer der Pfarrei Kriftel, drei Jahre später zum Bezirksvikar und Jugendpfarrer für den Bezirk Main-Taunus.

Im November 1972 übernahm Leuninger ein Aufgabenfeld, das ihm ein Herzensanliegen wurde und in dem er in den folgenden Jahrzehnten segensreich wirkte: Als Referent für Ausländerarbeit im Dezernat Kirchliche Dienste hatte er die Aufgabe, die Ausländerseelsorge und -sozialarbeit zu koordinieren, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben und der Kirche auf diesem Gebiet eine Stimme zu verleihen. Zum 1. März 1976 ernannte ihn Bischof Kempf zum Leitenden Referenten und Pfarrer Leuninger wurde Mitglied der Pastoralkammer des Bischöflichen Ordinariates.

Mitbegründer der Organisation „Pro Asyl“

Als Mitbegründer der Menschenrechtsorganisation „Pro Asyl“ im Jahr 1986 war Leuninger bis 1994 deren Sprecher sowie von 1994 bis 1998 deren Europareferent. Mit Entschlossenheit und Vehemenz setzte er sich für Asylbewerber ein, mit Hartnäckigkeit und Widerstandskraft agierte er gegenüber politischen, aber auch kirchlichen Funktionsträgern.

Pfarrer Leuninger war ein unbequemer Mahner, der als Anwalt von Minderheiten Ungerechtigkeit nicht nur anprangerte, sondern auch konkret tätig wurde. Für sein Engagement wurde er später mehrfach ausgezeichnet, unter anderem 1991 mit der Wilhelm-Leuschner-Medaille des Landes Hessen und 1998 mit dem Walter-Dirks-Preis.