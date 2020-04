Ein Bagger schreitet durch die Lahn bei Limburg

Mit sicherem Stand am Ufer legt der Schreitbagger mit seinem Greifarm den Unrat aus der Lahn auf der anderen Seite des Kanals ab. Foto: Stadt Limburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Limburg (red). Passanten werden es bemerkt haben: Dieser Tage watet ein Bagger durch die Lahn in Limburg. Denn immer wieder sammelt sich Treibgut in und an der Lahn an, besonders an den Wehren oder den kleinen Inseln.

"So viel hatten wir noch nie", sagt Michael Menier, der als Abteilungsleiter des Limburger Bauhofs die Arbeiten des Schreitbaggers auf der kleinen Insel unterhalb des Katzenturm beobachtet.

Zunächst gilt es, mit Hilfe des Baggers alles Treibgut auf der kleinen Insel zu sammeln. Da ist einiges angeschwemmt worden durch das Hochwasser. Es ist nicht nur Holz, was da zusammenkommt und durch einen Greifarm zu einem Haufen anwächst. Es finden sich auch Baustellenabsperrungen aus Kunststoff und viel Plastik in dem angeschwemmten Material. Menier bezweifelt, dass Hochwasser die Absperrungen in den Fluss geholt hat, viel wahrscheinlicher sei es, dass sie mutwillig ins Wasser geworfen wurden. Ist der Unrat auf der Insel zusammengetragen, beginnt die zeitraubende Arbeit des Transports. Die Container für die Abfuhr befinden sich in der Nähe des Busparkplatzes am Philippsdamm. Auf dem Weg dorthin ist der Kanal zu überqueren, der das Wasser nach dem Durchlaufen der Turbine im E-Werk wieder der Lahn zuführt. Der Greifer des Baggers ist nicht lang genug, um den Kanal zu überwinden.

Also verschafft sich der Schreitbagger einen sicheren Standort am steilen Kanalufer auf der Inselseite, greift sich das gesammelte Material und legt es dann am Ufer zum Philippsdamm ab. Ist der Haufen ganz ansehnlich, wechselt der Bagger das Ufer und befördert den Unrat auf den Philippsdamm und schließlich in die Container.

Aktion beugt auch Geruchsbelästigung vor

Einmal im Jahr ist der Einsatz des Baggers vorgesehen. In der Regel kommt er im Frühjahr, um das angeschwemmte Material von Herbst und Winter zu beseitigen. Baumstämme, Äste, Absperrmaterial, all dies führt dazu, dass sich Wasser staut und immer mehr Unrat zusammenkommt.

Mit steigenden Temperaturen führt das zu Geruchsbelästigungen und bietet auch Tieren Unterschlupf, die nicht so gerne gesehen werden. Auch können sich große Äste oder ganze Stämme unkontrolliert lösen und somit zu einer Gefahr für Kanus und Kajaks auf dem Fluss werden.