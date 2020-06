Ein Clown verlässt die Bühne

Der Clown Franz Josef Bogner ist im Alter von 86 Jahren gestorben. (Foto: Dieter Fluck)

LIMBURG - Franz Josef Bogner, geboren in Limburg und in Frankfurt heimisch geworden, ist tot. Im Alter von 86 Jahren ist Bogner – Kabarettist, Pantomime, Autor, Wortakrobat und Clown – gestorben. Nach seinem Tod ist er in seine Heimat zurückgekehrt. Er hat am Mittwoch auf dem Limburger Hauptfriedhof seine letzte Ruhestätte gefunden.

Franz Josef Bogner, der als Beruf „Clown“ angab, war ein Visionär. Nachdem er bei der Limburger Firma Hammerschlag den Beruf des Großhandelskaufmanns erlernt hatte, arbeitete er als Rechtspfleger in der Justiz. „Ich war bis 1963 Beamter auf Lebenszeit“, sagte er. Dann kehrte er der bürgerlichen Existenz und Sicherheit den Rücken, um sich für die Freiheit als „authentischer Menschen-Darsteller“ zu entscheiden – lebenslänglich, versteht sich.

Zuerst reiste er mit einer Gruppe durch die Lande, sodann mit über 30 Soloprogrammen. Seit 1962 trat er mit seinem „Bogners Welt-Theater“ auf. Indem er auch das Publikum einbezog, ging er auf der Bühne neue Wege. Mit mehr als 3000 Auftritten gastierte er in 27 Ländern und nahm an zahlreichen Theaterfestivals teil. Auch auf der heimischen Kleinkunstbühne „Thing“ war er zu Gast.

Bogner trat in den USA und bei den Berliner Festwochen auf, war in Moskau, beim Edinburgh-Festival und vielen anderen einschlägigen Ereignissen dabei. Der gebürtige Limburger war Mitglied der Akademien in St. Petersburg und Moskau, veröffentlichte acht Bücher, produzierte Theateraufführungen, Rundfunkhörspiele und vieles mehr.

Künstler, der aus der Reihe tanzen wollte

Bogner gab Clowns-Kurse in Deutschland, Holland und in der Schweiz. 1977 wurde er von der „Kleinkunstbühne Unterhaus“ in Mainz mit dem Deutschen Kleinkunstpreis in der Sparte Kabarett ausgezeichnet.

Zum Jahrtausendwechsel blickte Bogner zurück. „Wenn sie ein Problem haben – freue ich mich sehr“ überschrieb er seine „Memoiren eines Clowns“.

Seine ersten Meriten hatte sich Bogner als Büttenredner in der Limburger Rauchclub-Fastnacht in der Figur des „Philipp vom Philippsdamm“ verdient. Mit seinen „Nassauer Schwätzjer“ brachte er außerdem viele zum Schmunzeln. „Ich bin durch Deformation Clown geworden“, sagt der Mann, der sich nie einordnen ließ, weil er immer aus der Reihe tanzen wollte.