Dienstag,
16.06.2020 - 14:17
2 min
Ein fast vergessenes Mahnmal
Das Mahnmal zum Tag der deutschen Einheit in der Limburger Konrad-Kurzbold Straße ist fast vergessen. Grund dafür ist die Wiedervereinigung, die nun am 3. Oktober gefeiert wird.
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