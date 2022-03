"Ein großer Aufbruch" kommt in Limburg auf die Bühne

"Ein großer Aufbruch" heißt das Stück, das am 7. april in Limburg zu sehen sein wird. Symbolfoto: Jan Woitas/dpa

LIMBURG - Im Rahmen der Theaterabende der Kulturvereinigung Limburg kommt das Landestheater Detmold am Donnerstag, 7. April, um 20 Uhr in die Stadthalle Limburg. Auf dem Spielplan steht Magnus Vattrodts Kammerspiel "Ein großer Aufbruch".

Zum Inhalt: Holm lädt überraschend seine besten Freunde und seine Familie zum Abendessen ein. Dass es für die Zusammenkunft einen speziellen Grund gibt, weiß bis zu besagtem Abendessen außer der Ex-Frau niemand.

Holm ist nämlich unheilbar krank und hat einen Plan gefasst. Diesen will er seinen Liebsten unterbreiten. Bereits beim Sekt entflammen alte Konflikte erneut; das Essen verkohlt und bisher unentdeckte Geheimnisse machen die Situation ganz schön brenzlig. In dem Kammerspiel, dem eine preisgekrönte Filmvorlage vorausgeht, ziehen die Figuren Bilanz. Sie fragen sich: Was ist eigentlich ein gelungenes Leben?

Es gilt die 2G-plus-Regelung; eine Maske ist am Platz zu tragen.