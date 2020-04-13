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Montag, 13.04.2020 - 17:30
4 min

Ein Hochregallager soll in Staffel entstehen

Das Lager soll eine Höhe von 32 Metern erreichen. Insgesamt sollen rund 7300 Quadratmeter bebaut werden können.

Das Hochregallager wird ein nicht zu übersehbarer Baukörper, allerdings liegt er in einer Senke und ist bereits von Bebauung umgeben. Auf der Darstellung sind auch die verschiedenen Höhen - Bahntrasse und Stromleitung sowie Gebäude - angegeben. Foto: Büro Stadt und Freiraum

Das Hochregallager wird ein nicht zu übersehbarer Baukörper, allerdings liegt er in einer Senke und ist bereits von Bebauung umgeben. Auf der Darstellung sind auch die verschiedenen Höhen - Bahntrasse und Stromleitung sowie Gebäude - angegeben. Foto: Büro Stadt und Freiraum

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