Ein Hörbuch zum Geburtstag

Jürgen Fritsche (links) und Daniel Blumenberg haben mit "Löwen" das erste Hörbuch mit einem Werk des Philosophen Hans Blumenberg herausgebracht. Daniel Blumenberg ehrt so seinen Großvater.

LIMBURG. Hans Blumenberg (1920 - 1996) gehört zu den herausragenden Philosophen der Neuzeit. Daniel Blumenberg ist sein Enkel und hat nun seinem Großvater mit einem Hörbuch ein würdiges Denkmal gesetzt.

Als Universitätsprofessor lehrte der in Lübeck geborene Blumenberg in Gießen, Münster und Lübeck, seine Fachbücher wurden in viele Sprachen übersetzt.

Zum 100. Geburtstag von Hans Blumenberg am 13. Juli 2020 haben sein Enkel Daniel Blumenberg und dessen Freund Jürgen Fritsche, beide aus Limburg, jetzt die erste Hörbuch-Bearbeitung eines Blumenberg-Werkes auf den Markt gebracht. "Die ungekürzte Lesung von 'Löwen' hat eine Laufzeit von knapp drei Stunden", sagt Sprecher und Produzent Jürgen Fritsche. Stolz fügt er hinzu: In der 1400 Titel umfassenden Bestsellerliste von Audio-Fachbüchern sei das Hörbuch "Löwen" bereits drei Tage nach Veröffentlichung auf Rang 39 hochgeschnellt.

"Löwen", das ist eine Sammlung von 32 Miniaturen, also kleinen philosophischen Gedankengängen, rund um dieses stattliche Tier - egal ob es nun als Bronzestatue einen Hoteleingang ziert, in gemalter Form eine Fabel illustriert oder einer Beschreibung von König Salomon entspringt.

So skizziert Fritsche den Inhalt: "In der ganz unterschiedlichen Art und Weise, wie Blumenberg den Löwen betrachtet, ist das posthum erschienene Werk nicht nur sehr kurzweilig. Es macht den Hörer oder Leser auch ein Stückchen schlauer", findet er.

Blumenberg, so Fritsche, verfüge - das habe das Einsprechen des Textes gezeigt - über einen schier unbegrenzten Wissensschatz und über die Fähigkeit, alles mit allem in Verbindung zu setzten.

Dies wussten offenbar auch seine Schüler zu schätzen, wie Daniel Blumenberg, der Enkel des Philosophen, weiß. "Weil selbst die großen, bis zu 300 Personen fassenden Hörsäle oft nicht ausreichten, sollen immer wieder Studenten auf dem Flur der Universität übernachtet haben, um garantiert einen Sitzplatz bei der Vorlesung meines Großvaters zu ergattern", erzählt er.

Persönlich hat Daniel Blumenberg seinen berühmten Vorfahren allerdings kaum gekannt. "Wir waren zwar oft bei der Großmutter zu Besuch, doch der Opa war unheimlich viel unterwegs, den habe ich überhaupt nur ein- oder zweimal kennengelernt", blickt der 50-Jährige zurück.

Daniel Blumenberg und Jürgen Fritsche sind Sportskameraden beim Basketball. Da Fritsche seit mehr als zehn Jahren in Limburg einen Hörbuchverlag samt Studio betreibt, kamen die Freunde schon vor längerer Zeit auf die Idee, ein Werk von Hans Blumenberg einzusprechen. "Die Sparte Sachbuch nimmt bei Hörbüchern einen immer breiteren Raum ein. Zwar besetzt die Philosophie derzeit noch eine Nische, doch kann sich das noch sehr groß entwickeln", zeigt sich der Produzent optimistisch. Neben den Löwengeschichten hat er bereits ein weiteres Werk von Hans Blumenberg - nämlich "Die nackte Wahrheit", als Hörbuch in Arbeit.

Für Fritsche ist das Lesen der Blumenberg-Werke eine echte Herausforderung. "Ich habe zwar Erfahrung mit Sachbüchern, aber nicht im Bereich der Philosophie. Hans Blumenberg macht mich nun zu einem langsameren und besseren Sprecher", sagt der 51-Jährige.

Nach dem Tod von Hans Blumenberg ging dessen kompletter Nachlass an das Deutsche Literaturmuseum in Marbach. "Mein Großvater hat 40 Jahre lang geschrieben und dabei mehr als 80 000 Schreibmaschinenseiten gefüllt", berichtet Daniel Blumenberg. Zudem habe der Philosoph jedes Seminar und jede Vorlesung komplett neu ausgearbeitet und etwa 45 000 Karteikarten mit Gedanken und Ideen hinterlassen. Um diese unendliche Menge an Material aufzuarbeiten, beschäftigen sich sechs Mitarbeiter im Literaturmuseum allein mit Blumenbergs Nachlass.

"Wir sind wirklich stolz und glücklich, zum 100. Geburtstag der Philosophen-Legende mit "Löwen" das erste Blumenberg-Hörbuch zu präsentieren und schon bald ein zweites nachschieben zu können", sagen die beiden Sportkameraden.