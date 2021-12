Ein Pflaster für kaputten Stern in Limburg

Mit einem großen Pflaster versuchen die Clown Doktoren, den Stern zu reparieren. Foto: C. Beese/Bistum Limburg

LIMBURG - Gesundheit ist ein Geschenk: Das wurde beim digitalen Sternsingertag deutlich. Mit einem kaputten Stern, den es zu reparieren galt, den "Clown Doktoren" aus Wiesbaden und verschiedenen Aktionen wurde beim interaktiven Mitmach-Gottesdienst spielerisch das Motto der Sternsingeraktion 2022 erklärt: "Gesund werden - gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit". Beim Spenden sammeln steht diesmal die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika im Mittelpunkt.

Bereits zum zweiten Mal wurde der Auftakt der bundesweiten Aktion Dreikönigssingen im Bistum Limburg hybrid veranstaltet. Stellvertretend für das gesamte Bistum waren etwa 50 Sternsinger aus drei Pfarreien - "St. Franziskus Kelkheim", "St. Markus Frankfurt-Nied" und "St. Franziskus und Klara" Usinger Land - vor Ort im Limburger Dom.

Hunderte weitere Kinder verfolgten den Gottesdienst mit Bischof Georg Bätzing per Zoomkonferenz über die Bildschirme zu Hause oder beim Public Viewing in ihren Pfarrzentren. Zudem wurde der Gottesdienst auf dem Youtube-Kanal des Bistums übertragen.

Fotos Mit einem großen Pflaster versuchen die Clown Doktoren, den Stern zu reparieren. Foto: C. Beese/Bistum Limburg Auch so kann Beten aussehen: das Vater-Unser beim digitalen Sternsingerntag im Limburger Dom. Foto: C. Beese/Bistum Limburg Das Evangelium wird im Georgsdom zu Limburg von einer Sternsingergruppe vorgespielt. Foto: C. Beese/Bistum Limburg 3

Fürbitten kommen über Online-Plattform

Womit kein kleiner König an dem Tag gerechnet hatte: Mitten im Gottesdienst kamen vier Clown Doktoren aus Wiesbaden zum Altar. Im Schlepptau hatten sie einen kaputten Stern. Mithilfe der guten Wünsche zum Thema Heilen bei den Fürbitten und der Unterstützung der Clown Doktoren, die mit einem großen Pflaster aushelfen konnten, wurde der Stern schließlich repariert.

Dabei konnten auch die Kinder von daheim aus mitwirken: Sie gaben ihre Fürbitten in das Onlineprogramm "Mentimeter" ein. Die eingesendeten Wünsche erschienen dann auf den Bildschirmen im Dom.

Geschichte vom blinden Bettler Bartimäus

DAS KINDERHILFSWERK DER KATHOLISCHEN KIRCHE Das Kindermissionswerk "Die Sternsinger" ist das Kinderhilfswerk der katholischen Kirche in Deutschland mit Sitz in Aachen. 2021 lagen die Spendeneinnahmen bei 38,2 Millionen Euro. Die deutschen Bischöfe rufen zur Unterstützung der Aktion auf: "Wir alle dürfen uns auf die Könige freuen, die von der Krippe zu den Menschen gehen. Mit den Sternsingern und unter ihrem Segen für unsere Häuser und Wohnungen gehen wir in das neue Jahr, das Menschen weltweit voller Hoffnung erwarten." Auf der Internetseite des Kindermissionswerks befinden sich weitere Informationen zu der Spendenaktion und auch eine Anleitung für ein sicheres Sternsingen in Zeiten der Corona-Pandemie gibt es unter der Adresse www.sternsinger.de

"Gesund werden. Gesund bleiben. Das ist das Motto, dafür lauft Ihr in den ersten Tagen des neuen Jahres als Sternsinger. Um zu sagen: Lasst uns mal den Kindern zuhören, auf die Kinder schauen, den Familien nah sein, wo jemand krank ist", sagte Bischof Bätzing zu den Königen. Er nahm Bezug auf das Evangelium nach Markus (Mk 10, 46-52), das zuvor von einer Sternsingergruppe vorgespielt wurde. Darin wird der blinde Bettler Bartimäus aus Jericho von Jesus durch seinen Glauben geheilt. Jesus holt ihn in die Mitte der Menschen. "Ich glaube, wer so etwas erlebt hat, der vergisst Jesus nicht. Der will mit ihm gehen, mit ihm unterwegs sein im Leben. Das tut ihr als Sternsinger und dafür danke ich euch", sagte der Bischof zu den Kindern.

Menschen in die Mitte holen, das passe auch zu der Arbeit der Clown Doktoren, stellte Moderator Thorsten Klug fest. Bei den Clown Doktoren handelt es sich um ausgebildete Künstler, die Kinder in Kliniken besuchen, um ihnen ein Lächeln zu schenken.

Flashmob zur Musik aus Kolumbien

"Generell sind wir für alle da, auch für die Geschwisterkinder, für Eltern, Großeltern und das Personal", erzählte Clown Doktorin "Pille Palle". "Manchmal sind es ganz kleine, feine Momente - einfach mal ein Lied da lassen zum Beispiel", so die Künstlerin weiter. Um die Kinder im Dom und zu Hause in Bewegung zu bringen, gab es eine gemeinsame Tanzaktion. Auf das Lied des kolumbianischen Sängers Juanes "Paz, paz, paz", zu Deutsch: "Frieden, Frieden, Frieden", das der Musiker extra für die Sternsingeraktion geschrieben hat, tanzten alle gemeinsam einen Flashmob.

Eine Königsgruppe aus Frankfurt machte die Schritte vor. Tanzen und beten passe gut zusammen, sagte Bischof Bätzing: "Tanzen und beten ist eine tolle Sache und macht Spaß. Mich erinnert es daran, dass der große König David ganz oft, wenn er gebetet hat, auch getanzt hat."

Nach dem Mitmach-Gottesdienst hatten die Teilnehmer in der Zoomkonferenz noch die Möglichkeit, ein virtuelles Selfie mit dem Bischof zu machen. Organisiert wurde der digitale Sternsingertag vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend Limburg (BDKJ).