Einbrecher machen in Limburg kuriose Beute

Limburg (red). Von Freitag auf Samstag wurde in der Straße "Am Huttig" in Limburg ein zu einer dortigen Gaststätte gehörender Verkaufsstand von Einbrechern heimgesucht. Die Unbekannten beschädigten zunächst die Klappe der Verkaufstheke und verschafften sich auf diesem Weg Zutritt zu dem Stand. Dort entnahmen die Täter dann unter anderem Bierflaschen und Eis aus einem Kühlschrank, bevor sie unerkannt die Flucht ergriffen. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0 64 31-9 14 00.