Eindrücke aus der Hölle von "Sodom"

Meliha Delalic (WIR-Projekt, l.) und Iris Buchner (Weltladen Limburg) bei der Begrüßung zur Filmvorführung "Welcome to Sodom". Foto: Landkreis Limburg-Weilburg

LIMBURG-WEILBURG - Im Rahmen der Interkulturellen Woche haben der Weltladen Limburg und die WIR-Fallmanagerin für Geflüchtete des Landkreises Limburg-Weilburg, Meliha Delalic, zu einem Filmabend mit anschließender Diskussion eingeladen. Die Filmvorführung war Bestandteil einer dreiteiligen Fortbildungsreihe für Ehrenamtliche im Landkreis, die durch die Kampagne "Gemeinsam aktiv - Bürgerengagement in Hessen" der Hessischen Staatskanzlei gefördert wurde.

Weiterbildung

für Ehrenamtler

Gezeigt wurde der Dokumentarfilm "Welcome to Sodom". "Sodom - die Hölle auf Erden" wird die 16 Quadratkilometer große Elektroschutthalde in einem Vorstadtteil von Accra, der Hauptstadt Ghanas, genannt. Hier ist die Endstation für Elektroschrott aus aller Welt, vorwiegend aus Europa und anderen Nationen. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen fallen weltweit jedes Jahr zwischen 20 und 50 Millionen Tonnen Elektromüll an - mit steigender Tendenz. Das meiste davon landet containerweise auf der Halde in Ghana, die zugleich zu den giftigsten Orten der Welt zählt.

Ihren Anfang hatte die Mülldeponie in einem Hilfsprogramm: Ursprünglich sollten gebrauchte, noch intakte Computer nach Ghana transportiert werden, um dort aufgearbeitet zu werden. Das artete aber bald in einen massenhaften illegalen Import von Computer- und Metallschrott aus aller Welt aus.

Heute leben und arbeiten schätzungsweise 6000 Menschen auf der Deponie, die Laptops, Handys, Monitore und Elektronikabfall unter kaum vorstellbaren Arbeitsbedingungen zerlegen, um Wertstoffe zu gewinnen und weiterzuverkaufen. Am Ende landen die recycelten Rohstoffe - vor allem Kupfer, Aluminium, Zink und Eisen - über die Großhändler wieder in den Industriestaaten.

So werden die Plastikverkleidungen von Kabeln und die Kunststoffgehäuse der Computer verbrannt, um an die begehrten Rohstoffe zu kommen. Die dabei freigesetzten krebserregenden Chemikalien sickern nicht nur in Boden und Grundwasser ein, sondern landen in den Körpern der dort lebenden Menschen. Oft springt dabei nur ein Minimum heraus: "Wenn ich Glück habe, kann ich mit einem Computer ein gutes Geschäft machen, wenn nicht, bleibt mir zumindest das Kupfer. Das reicht dann gerade für eine Mahlzeit", meint ein Film-Protagonist.

Der Film lässt die Zuschauer hinter die Kulissen der Müllhalde blicken und porträtiert die Lebensumstände von Menschen, die am untersten Ende der globalen Wertschöpfungskette stehen.

In der Diskussion ging es um Themen wie die Basler Konvention zur Vermeidung des Exports gefährlichen Abfalls. Eigentlich dürfte es eine Deponie dieser Art gar nicht geben, denn laut Basler Konvention dürfen nur die funktionierenden Altgeräte ins Ausland exportiert oder entsorgt werden. Um Abfall zu vermeiden, sollten Smartphones so hergestellt werden, dass sie ökologischen Kriterien entsprechen - sodass Einzelteile nicht mehr fest verbaut werden, sondern ausgewechselt werden können, hieß es in der Diskussion.