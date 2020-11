Eine Friedenseiche für Limburg

Die Stadtgärtner Andre Fischer (links) und Kevin Dajka setzen zusammen mit Bürgermeister Dr. Marius Hahn (rechts) auf dem Domplateau den Friedensbaum. Foto: Stadt Limburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Die Stadtgärtnerei hat auf dem Domplateau drei neue Bäume gepflanzt, einer davon ist ein ganz besonderer Baum. Eine Tafel aus Bronze, angebracht auf einem großen Stein vor dem Baum, liefert die Erklärung: Die immergrüne Eiche ist ein Zeichen für die Hoffnung auf Frieden. Weitere dieser Friedensbäume gibt es in Limburgs englischer Partnerstadt Lichfield. Dort hat der Künstler Peter Walker, der in Limburg durch das Lichtfestival bekannt geworden ist, das Kunstprojekt "Peace Woodland" (zu Deutsch: Friedenswald) ins Leben gerufen.

Aktion mit Bezug auf die Partnerstadt Lichfield

"Nie war es wichtiger als heute, über Freundschaft und Hoffnung für die Zukunft nachzudenken", sagt Künstler Peter Walker. Um das Projekt auf die Partnerstädte auszuweiten, hatte er eine Anfrage in Limburg gestellt. Er möchte die Verbundenheit zwischen Städten, Menschen und Ländern und den gemeinsamen Wunsch nach Frieden mit der Aktion ausdrücken. "Dieser Friedensbaum ist ein lebendiges Kunstwerk, von der Natur geformt", erklärt Peter Walker und betont, dass ihm die Stadt Limburg sehr am Herzen liege, er dort viele Freunde gefunden habe, nachdem er dort Kunst gezeigt, mit Schulen gearbeitet und den Dom zum Lichtfestival illuminiert hat.

Bürgermeister Dr. Marius Hahn (SPD) meint dazu: "Man kann gar nicht oft genug daran erinnern, wie wichtig und wertvoll der Frieden ist." Das 2019 neu gestaltete Domplateau hält er für einen geeigneten Ort für den Friedensbaum, denn der kleine Park lade zur Erholung aber auch zum Nachdenken ein.

Als Baum hat die Stadtgärtnerei eine immergrüne Eiche ausgewählt, deren Blätter auch symbolisch für Hoffnung stehen. Zudem kommt dieser Baum gut mit den Temperaturen im Winter und mit den warmen Sommern zurecht. Werden die Winter sehr kalt, wirft auch diese Eiche ihre Blätter ab, treibt aber im Frühjahr wieder ganz normal aus.

Die immergrüne Eiche, so erläutert Matthias Beul als Leiter der Stadtgärtnerei, sei auch unter der Bezeichnung "Turners Eiche" bekannt. Diese Namensgebung gehe auf die Baumschule Turner im englischen Essex zurück, die mit einer Kreuzung aus Steineiche und Stieleiche im Jahr 1785 die damals neue Baumart schuf. Entstanden ist das Kunstprojekt "Peace Woodland" im Jahr 2018, um 100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges an die Opfer des Krieges zu erinnern und zu zeigen, wie wichtig Frieden ist.

"Peace Woodland" war 2018 Teil einer elftägigen Kunstinstallation an der Lichfielder Kathedrale. Neben interaktiven Ton- und Lichtinstallationen wurden dort 1918 Bäume in Töpfen aufgestellt, um den Begriff Frieden zu visualisieren. Später wurden die Bäume dann in einem Park gepflanzt und wirken als lebendiges Zeichen für Frieden und Freundschaft weiter.

Die Pflanzung des Friedensbaumes war in Limburg bereits im Frühjahr dieses Jahres geplant. In einer kleinen Feierstunde sollte der Baum gesegnet werden. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte der Termin nicht stattfinden. Nun wurde der Baum im Herbst gepflanzt. Die Feierstunde soll im kommenden Jahr, wenn es die Entwicklung der Corona-Pandemie zulässt, nachgeholt werden.