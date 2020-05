Eine Synthese aus Alt und Neu

Jetzt teilen:

LIMBURG-LINDENHOLZHAUSEN - Nähert man sich der 1979 geweihten Pfarrkirche St. Jakobus Lindenholzhausen im gleichnamigen Limburger Stadtteil von Norden her, dann erinnert sie an einen aufgeschütteten Hügel. Betrachtet man sie hingegen vom südlich gelegenen Dorfgemeinschaftshaus aus, dann stellt sich der Gedanke an Pyramiden und Zeltbauten ein. „Ich wollte mit dieser Architektur spontan sein; sie soll sich nirgends dogmatisch aufdrängen, sie soll andererseits erdhaft und lebensnah bleiben“, so der aus Zürich stammende Architekt Prof. Dr. Justus Dahinden.

Er hatte bewusst auf eine konventionelle „aufdringliche Schauseite“ verzichtet. Ebenso legte er keinen Wert auf Symmetrie im Grundriss seines mit einem Gesamtvolumen von damals 3,3 Millionen DM veranschlagten Projektes.

Der Baumeister erdachte das Innere der Kirche als einen bergenden Schutzraum, in den man sich zurückziehen kann, um im Wort Gottes und im Mahl einen Mittelpunkt zu finden. Zu der warmen Atmosphäre in der Kirche tragen die Holzvertäfelung wie auch der mit Eichenholz belegte Boden bei.

Symbolträchtig fällt das Tageslicht von oben durch das große dreieckige Glasdach ein. Am Hellsten ist der darunterliegende, erhöhte Bereich mit dem Zelebrationsaltar, auf dem beim Gottesdienst ein Bronzekruzifix aus dem 12. Jahrhundert steht.

Einen spannenden Kontrast zu dem modernen Sakralbau bilden die aus der Vorgängerkirche übernommenen kunsthistorischen Ausstattungsstücke, wie der um das Jahr 1700 herum geschaffene Hochaltar, dessen Hauptbild Maria als Immaculata darstellt. Unter den Holzplastiken am Marienaltar finden sich der heilige Jakobus d.Ä., Patron der Kirche, sowie der heilige Sebastian als Mitpatron.

Aus der gleichen Zeit wie der Hochaltar stammt der Vierzehn-Nothelfer-Altar. Das Altarbild zeigt das von 14 Heiligen umrahmte Jesuskind. Der Heilig-Kreuz-Altar links neben dem Hochaltar wurde 1740 geschaffen; er wird dem Hadamarer Bildhauer Martin Volck zugeschrieben.

Im Meditationsbereich der Kirche entdeckt der Besucher eine ungewöhnliche Kreuzigungsgruppe. Sie besteht aus einem Kreuz mit spätbarockem Korpus, einer Gottesmutter aus dem ersten Viertel des 18. Jahrhunderts und dem „Guten Hirten“, der um 1736 vermutlich ebenfalls von Martin Volck geschaffen worden ist.

Gegenüber vom Hochaltar fällt der Blick auf eine moderne Schutzmantelmadonna. Diese Skulptur wurde 1997 auf Initiative der Frauengemeinschaft von dem Limburger Künstler Uli Eulberg geschaffen.

Als Bindeglied zwischen den Zeiten versteht sich auch das aus der Vorgängerkirche übernommene Buntglasfenster. Das hindurchfallende Licht trifft auf das 1984 angelegte „Buch des Lebens“ mit den Namen aller seit 1939 Verstorbenen der Pfarrgemeinde.