Ernten und Naschen in der Limburger Innenstadt

Damit es auch alle mitbekommen, kennzeichnet Christiane Henrich die Naschpyramide mit einem Schild. Foto: Stadt Limburg

LIMBURG - Wer gesund naschen will, kommt in der Limburger Innenstadt jetzt auf seine Kosten: Frei von Industriezucker und anderen Süßungsmitteln gibt es Erdbeeren und Süßkraut. Sie wachsen in einer der sechs aufgestellten Naschpyramiden und warten darauf, gepflückt beziehungsweise geerntet zu werden.

Im vergangenen Jahr wartete die Limburger Stadtgärtnerei zum ersten Mal mit solchen Naschpyramiden in der Werner-Senger-Straße am Europaplatz sowie der Plötze auf. "Das hat so viel Zuspruch gefunden und ist so gut angekommen, dass wir in diesem Jahr mit sechs solcher Pyramiden in der Innenstadt sind", erklärt Christiane Henrich vom Team der Stadtgärtnerei. Die Pyramiden verteilen sich auf die Standorte am Europaplatz, in der Werner-Senger-Straße kurz vor dem Übergang über die Hospitalstraße, auf dem Neumarkt und der Plötze.

Das eigenwillige Erscheinungsbild der Pyramiden fällt sofort ins Auge. Da türmt sich etwas mit viel Grün in die Höhe. Die Pflanzen befinden sich in Blechwannen, die wiederum in ein Gestell eingehakt werden.

Schnittlauch, Dill und Basilikum sind unter anderem als Kräuter vorhanden, Tomaten und Auberginen, Zucchini, Snackgurken, Kohlrabi, Chili, Mangold und vieles mehr laden zum gesunden Naschen ein. "Wir möchten natürlich, dass das Gemüse oder auch die Früchte geerntet werden. Möglichst so, dass andere Pflanzen nicht beschädigt werden", erklärt Felix Carl von der Stadtgärtnerei.

Was sich nun in der Innenstadt zeigt, wächst schon seit einigen Wochen etwas außerhalb der Stadt auf dem Areal der ehemaligen Staudengärtnerei. Teile des Geländes werden dort von der Stadtgärtnerei genutzt. "Ohne diesen Platz hätten wir keine Möglichkeit, so etwas wie die Naschpyramiden anzubieten", verdeutlicht Matthias Beul, Leiter der Stadtgärtnerei. Neben den Flächen gibt es nämlich auch noch Gewächshäuser, die genutzt werden können.

Die nach der Aussaat heranwachsenden Pflänzchen müssen rechtzeitig in die mit Erde und Substrat gefüllten Blechwannen gesetzt werden. Dort wachsen sie, bis die ersten Früchte kommen oder das Gemüse geerntet werden kann. Das ist dann der richtige Augenblick, um es mit Unterstützung von Francisco Fernandez und seinem Lkw auf die ausgesuchten Stellen in der Innenstadt zu stellen.

Kräuter, Gemüse

und Früchte

Mit dem Umzug der Pflanzen in die Innenstadt endet keineswegs die Pflege durch die Stadtgärtnerei. In der Regel sind die Pyramiden und ihre Pflanzen zwei Mal die Woche mit Wasser zu versorgen. Und da die Erdschicht nicht sehr üppig ist, muss dann nach vier Wochen noch mal gedüngt werden. "Das ist alles organisch, was wir den Pflanzen geben", versichert Melanie Merkel, die zusammen mit dem Team der Stadtgärtnerei dazu auffordert, an den Pyramiden behutsam zu ernten.