Erst ein Container, dann ein Jugendzentrum

Jugendliche und Kinder benötigen Plätze und Räume, wo sie sich treffen können. Im Sommer war dies auf der Außenfläche am Jugendcontainer in Blumenrod möglich. Doch der Container (links) ist derzeit wegen seines baulichen Zustands nicht nutzbar, Ersatz wird benötigt. Foto: Stadt Limburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Ein Jugendzentrum für die Limburger Südstadt, ein Jugendpark, ein Sitztreff und ein Spielplatzwegweiser - das sind einige der Projekte, die im kommenden Jahr im Rahmen des Städtebauförderprogramms "Sozialer Zusammenhalt" in Limburg angegangen werden sollen. Festgeschrieben sind sie im Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK). Es ist der Orientierungsrahmen für die Entwicklung der Südstadt.

"Das wichtigste Projekt ist der Bau eines Jugendzentrums", sagt die städtische Projektkoordinatorin Viktoria Spiegelberg-Kamens. Im kommenden Jahr sollen zunächst ein Standort gesucht und eine bauliche Machbarkeitsstudie erstellt werden. Danach soll die Planung ausgeschrieben und vergeben werden. Als Zwischenlösung ist für drei Jahre ein Container vorgesehen.

Sportanlage für

alle Generationen

"Auch bei der Online-Bürgerbeteiligung im Mai und Juni wurde deutlich, wie wichtig Räume und Projekte für Kinder und Jugendliche sind", sagt Viktoria Spiegelberg-Kamens. Neben dem Jugendzentrum soll ein Jugendpark auf dem Gelände des Bike-Parks entstehen. Dort ist auch ein selbstverwaltendes Jugendcafé vorgesehen.

Auch die Weiterentwicklung der Spielplätze steht auf dem Programm. In einem Konzept sollen der Bestand untersucht und Leitlinien für eine Entwicklung der Spielflächen aufgestellt werden. Anschließend ist das Ausarbeiten eines Spielplatzwegweisers vorgesehen, zum Beispiel als Kinder-Stadtplan, der die vorhandenen Angebote in der Südstadt übersichtlich zusammenfasst.

"In Gesprächen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern wurde deutlich, dass es kaum frei zugängliche öffentliche Sportflächen in der Südstadt gibt. Hier setzen wir an", sagt Spiegelberg-Kamens. Den ersten Schritt zur Umsetzung bildet ein Standort- und Nutzungskonzepts für generationsübergreifende Sportanlagen. Um den sozialen Zusammenhalt in der Südstadt zu fördern, soll im kommenden Jahr ein Sitztreff im Block Zeppelinstraße, Erfurter Straße und Friedrich-Ebert-Straße geschaffen werden. Geplant ist auch die Voruntersuchung und bauliche Machbarkeitsstudie für das Gemeindezentrum Blumenrod.

Darüber hinaus sind im Budget für die Südstadt das Quartiermanagement (Projektsteuerung und Management vor Ort) sowie das Quartierbüro in der Friedrich Ebert-Straße berücksichtigt. Weitere Mittel sind eingeplant für Öffentlichkeitsarbeit und den Verfügungsfonds, aus dem kleine Projekte wie ein Stadtteilfest umgesetzt werden können.

Projekte, die im ISEK beschrieben sind, können bezuschusst werden. Der Magistrat empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, das 261 Seiten starke Konzept zu beschließen, im Mai hatte die Stadtverordnetenversammlung den Entwurf einer Liste von Projekten beschlossen. Auch empfiehlt der Magistrat der Stadtverordnetenversammlung, im kommenden Jahr 500 000 Euro für die ersten Projekte bereitzustellen. 58 Prozent dieser Summe werden vom Land gefördert, sodass die Stadt einen Eigenanteil von 210 000 Euro zu tragen hat.

Für Bürgermeister Marius Hahn (SPD) ist das ISEK ein wichtiger Meilenstein im Projekt "Sozialer Zusammenhalt". "Das Besondere an dem Konzept ist, dass es mit viel Bürgerbeteiligung erarbeitet wurde", sagt er. Es werde nicht an den Bürgern vorbei, sondern mit ihnen geplant.