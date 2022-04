Erster Lions-Ball in Limburg nach der Zwangspause

Tanzen mit Benefiz: Ab sofort kann man sich für den Wohltätigkeitsball des Lions Clubs am 25. Juni anmelden. Archivfoto: Dieter Fluck

LIMBURG - 2019 hatte der Lions Club Limburg-Domstadt zu seinem traditionellen Ball letztmalig vor der Corona Pandemie in die Limburger Stadthalle eingeladen. Im Mittelpunkt des sozialen Engagements stand die Ehrung und finanzielle Unterstützung für besonderes bürgerschaftliches Engagement, den "Helden des Alltags". Nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Pandemie soll in diesem Jahr der Wohltätigkeitsball wieder stattfinden. Das schreibt der Limburger Club in einer Pressemitteilung.

Für das Jahr 2020 richtete sich das Engagement der Lions auf die Aktion "Wünsche werden wahr". Die Limburger Lions hätten damit die Möglichkeit geschaffen, sterbenskranken Menschen der Region Limburg-Weilburg einen letzter Wunsch zu erfüllen.

Pandemie sorgt

für Absagen

Nach einer Verschiebung musste der Ball schlussendlich aufgrund der hohen Infektionszahlen und der kontakteinschränkenden Vorgaben ganz abgesagt werden. Der damaligen Präsidenten Dirk Joeres: "Wie wir alle haben wir uns in dieser Zeit einschränken müssen und gesehen, wie die Pandemie das soziale Miteinander nachhaltig verändert und eingeschränkt hat. Etwas anderes als die Absage des Balls war mit Verantwortungsbewusstsein gar nicht vereinbar."

Für den nachfolgenden Präsidenten, Stephan Schmidt, habe von Anfang an die grundsätzliche Bereitschaft, den Ball zugunsten der Förderung sozialer Projekte zu organisieren außer Frage gestanden. "Ich will, der Club will - und wir hoffen, dass wir auch irgendwann wieder können und dürfen", war das Statement des Präsidenten für den Ball 2021, der sich aber ebenfalls den pandemischen Bedingungen geschlagen geben musste. Den Staffelstab der Ballorganisation übergab er deshalb letzten Endes an den amtierenden Präsidenten, Sebastian Bach.

"Mit vorsichtiger Vorfreude haben wir auf den Ball im März 2022 hingearbeitet - und uns dann aber frühzeitig entschieden, ihn aufgrund der schwankenden Infektionswellen in den Juni zu legen", äußert Sebastian Bach, der nach der Flutkatastrophe im Ahrtal ein Projekt zum Wiederaufbau im Ahrtal unterstützen will.

Bis heute stehe das Ahrtal noch in den Anfängen des Wiederaufbaus nach der Flutkatastrophe. "Wie wir gerade erleben, sind Zerstörung und Leid nicht nur auf Unwetter, sondern auch auf Unmenschlichkeit zurückzuführen", leitet Sebastian Bach zum Krieg in der Ukraine über.

"Wir waren wie gelähmt und sind immer noch geschockt. Doch nach intensivem Austausch mit allen Club-Mitgliedern und sorgfältiger Abwägung aller Argumente ist uns klar: Wir wollen helfen. Wir wollen die so hart getroffenen Menschen im Ahrtal nicht im Stich lassen und mit unserem Ball zusätzlich auch ein Signal für die Flüchtlinge aus der Ukraine senden", führt der Präsident der Lions weiter aus. Daher sollen aus Spenden, Tombola und Ballerlös auch Hilfen für regionale Einrichtungen fließen, die sich im Landkreis für Flüchtlinge aus der Ukraine engagieren.

Anmeldungen für den Wohltätigkeitsball des Lions Clubs Limburg-Domstadt am Samstag, 25. Juni, in der Stadthalle Limburg sind ab sofort auf der Internetseite des Clubs möglich.