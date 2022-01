Exhibitionist in Limburg

Die Limburger Polizei ist auf der Suche nach einem Exhibitionisten. Symbolbild: Thomas Naumann

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Wie der Polizei erst am Samstag bekannt geworden ist, kam es am Donnerstag, gegen 15.30 Uhr, zu einer "exhibitionistische Handlung" an der B 49-Unterführung am Dehrner Weg in Limburg. Ein unbekannter Mann zeigte sich in einem Gebüsch mit heruntergelassener Hose und der Hand an seinem Geschlechtsteil einer Spaziergängerin.

Er wird wie folgt beschrieben: 50 bis 60 Jahre alt, kräftige Statur, schwarze kurze Haare, blaue Hose und eine blaue OP-Maske. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer (0 64 31) 9 14 00 in Verbindung zu setzen.