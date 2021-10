Experten sprengen brisante Fundmunition

Jetzt teilen:

BAD-CAMBERG-ERBACH - Polizeieinsatz am Wochenende in der Feldgemarkung in Verlängerung des Horstweges in Erbach: Bereits am Samstagnachmittag wurde der Polizei mitgeteilt, dass in einem kleinen Waldstück mehrere Handgranaten liegen. Nach Begutachtung durch den Kampfmittelräumdienst entschied dieser, die Granaten bei Tageslicht zu entschärfen. Bei den Handgranaten handelte es sich um britische Kriegsmunition.

Nach Einrichten einer Absperrung um den Gefahrenbereich wurde die Munition am Sonntag auf einem angrenzenden Feld kontrolliert gesprengt.