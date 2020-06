2 min

Fabrik in Flammen: Großbrand wütet zwischen Limburg und Diez

Ein Großbrand hat am Mittwochabend in einer Papierrecycling-Fabrik zwischen Diez und Limburg gewütet. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Noch dauern die Löscharbeiten an.

Von Mika Beuster und red