Fahrgast schlägt Linienbus-Fahrer / Der kontert mit Pfefferspray

Limburg (red). Am Montagmorgen ist es in einem Linienbus in Limburg zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem Fahrgast und dem Busfahrer gekommen. Angaben des Busfahrers zufolge, sei gegen 7.45 Uhr ein 29-Jähriger mit seinen Kindern in den Bus eingestiegen und habe die Zahlung eines Fahrscheines verweigert.

Daraufhin sei, berichtet die Polizei, ein Streit darüber entbrannt, bei dem der 29-Jährige dem Busfahrer ins Gesicht geschlagen haben soll. Der Busfahrer setzte daraufhin Pfefferspray ein, woraufhin nach dem Eintreffen der Polizei gegen beide Beteiligte ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Beide Männer wurden leicht verletzt. Die Limburger Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Ablauf der Auseinandersetzung aufgenommen und bittet Augenzeugen, sich unter Telefon 0 64 31- 9 14 00 zu melden.