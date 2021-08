Fahrverbote drohen: Limburg muss Dreckschleudern aussperren

Die Messstelle für Luftschadstoffe an der Limburger Schiede. (Archivfoto: Jürgen Vetter)

LIMBURG - Wenn die Luft in Limburgs Innenstadt weiterhin stark belastet bleibt, gibt es Konsequenzen: "Die Stadt Limburg und der Landkreis Limburg-Weilburg haben eine Vielzahl von Maßnahmen auf den Weg gebracht, um die Luftqualität in der Innenstadt zu verbessern. Leider sind die Stickoxid-Wert an der Schiede und der Frankfurter Straße so hoch, dass diese jedoch voraussichtlich nicht zur Einhaltung des Grenzwertes ausreichen werden. Um die Gesundheit der Bürger zu schützen, ist deshalb ein kurzes, streckenbezogenes Fahrverbot für ältere Fahrzeuge notwendig. Dieses tritt jedoch nur in Kraft, wenn die Messwerte weiterhin auf dem schlechten Niveau verbleiben", sagte Hessens Umweltministerin Priska Hinz (Grüne).

Die Maßnahmen sind im Luftreinhalteplan für die Stadt Limburg festgehalten, der nun als Entwurf veröffentlicht wurde. Vom 17. bis 30. September können Bürger Anregungen, Bedenken und Einwendungen zu dem Planentwurf einbringen.

Deutschland drohen erhebliche Strafen

Am 3. Juni hatte der Europäische Gerichtshof Deutschland verurteilt, systematisch und anhaltend gegen die Grenzwerte für Stickstoffdioxid verstoßen zu haben. Gelingt es nicht, für eine flächendeckende Einhaltung des Stickstoffdioxid-Grenzwertes zu sorgen, drohen Deutschland erhebliche Strafzahlungen. Ferner hat die Deutsche Umwelthilfe das Land Hessen zur Fortschreibung des aktuell gültigen Luftreinhalteplans verklagt. Der zuständige Hessische Verwaltungsgerichtshof hat hierüber noch nicht entschieden.

Der Entwurf des Luftreinhalteplans steht auf der Homepage des hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz unter www.tinyurl.com/2s2mxrww zur Einsichtnahme zur Verfügung. Der Entwurf des fortgeschriebenen Luftreinhalteplans wird auch im Bürgerbüro im Limburger Rathaus, Werner-Senger-Straße 10, zur für die Bürger zur Einsicht ausgelegt.