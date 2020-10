Fahrzeug prallt mit Wucht gegen eine Mauer

Jetzt teilen:

HADAMAR-NIEDERHADAMAR - Ein 18-Jähriger aus Elz ist zusammen mit einem 18-Jährigen aus Niederzeuzheim am Samstag gegen 18.15 Uhr auf der Mainzer Landstraße in Richtung Hadamarer Innenstadt unterwegs gewesen, als er die Kontrolle über sein Auto verlor. In Höhe der Mainzer Landstraße 124 a geriet das Fahrzeug dann, vermutlich infolge des Drogenkonsums des Fahrers, nach links ab und stieß ungebremst gegen eine dortige Mauer. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der nicht angegurtete Beifahrer schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Frankfurt gebracht. An dem älteren Fahrzeug entstand Totalschaden.

Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Bei dem verletzten Beifahrer fanden die Beamten eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel. Daher wird auch gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.