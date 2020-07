Falken-Nachwuchs im Kirchturm

Jetzt teilen:

Selters-Münster (uf) Sie sind noch klein, flauschig ud hilflos, die Turmfalken, die derzeit in der Münsterer Kirche von ihren Eltern aufgezogen werden.

Am frühen Sonntag Morgen, während die Gemeinde in der Münsterer Kirche ihren Gottesdienst feiert, ist in den Fensterhöhlungen im Turm der stattlichen evangelischen Kirche Frühstück angesagt. Auch in diesem Jahr haben Turmfalken wieder in beiden Fenstern erfolgreich gebrütet. Und wer genauer hinschaut, kann erkennen, wie die Falken-Eltern unermüdlich für ihren Nachwuchs Nahrung herbeibringen.

Bald schon werden die jungen Falken ihre ersten Flugversuche machen.