Falsche Handwerker stehlen Schmuck

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Limburg (red). Eine Seniorin aus Limburg ist am Dienstagvormittag in ihrer Wohnung von einem bislang unbekannten Trickdieb bestohlen worden. Zwischen 10 und 11 Uhr klingelte der Täter nach Angaben der Polizei an der Wohnungstür der über 80-jährigen Geschädigten im Wichernweg und gab vor, den Wasserdruck überprüfen zu wollen.

Während der Dieb sein Opfer im Badezimmer ablenkte, muss sich derzeitigen Erkenntnissen zufolge eine zweite Person in die Wohnung geschlichen und aus dem Schlafzimmer Schmuck im Wert von etwa 3000 Euro gestohlen haben.

Als der falsche Handwerker wieder verschwunden war, bemerkte die Dame das Fehlen des Schmucks. Sie beschrieb den Täter als etwa 1,70 Meter groß, kräftig und mit einem dunklen Oberteil sowie einer grau-grünen Arbeitshose bekleidet. Außerdem habe er kurze, braune Haare gehabt. Die Limburger Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen und weitere Geschädigte können sich unter Telefon 0 64 31-9 14 00 zu melden.