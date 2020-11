Falsche Polizisten mit Blaulicht auf der A3

Auf der A 3 zwischen Diez und Limburg sind am Montag falsche Polizisten unterwegs. Per Blaulicht täuschen sie einen Einsatz vor und nötigen so andere Verkehrsteilnehmer zum Fahrspurwechsel. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG/DIEZ - Sie waren mit Blaulicht auf der A 3 unterwegs, täuschten einen Einsatz vor und nötigten so andere Verkehrsteilnehmer zum Spurwechsel. Die zwei vermeintlichen Polizeibeamten waren am Montag, gegen 12 Uhr, der Autobahnpolizei gemeldet worden.

Sie waren in einem schwarzen Mercedes Kombi AMG mit Kölner Kennzeichen unterwegs - in der Frontscheibe war ein Blaulicht eingeschaltet. So, teilte die Polizei mit, hätten sich die beiden unter Ausnutzung des Sonder- und Wegerechts Platz verschafft. Der Mercedes war auf der Autobahn 3 zwischen Diez und Limburg in Richtung Frankfurt unterwegs. Gestoppt werden konnte er schließlich bei Medenbach.

Bei der Kontrolle stellte sich schnell heraus, dass der 36-jährige Fahrer und sein Beifahrer keine Amtsträger und somit nicht befugt waren, das Blaulicht zu benutzen. Außerdem fanden die Beamten im Auto eine Softairwaffe. Das Blaulicht sollen die beiden bereits in Höhe von Bad Honnef, gegen 11.40 Uhr, in Fahrtrichtung Frankfurt eingesetzt haben. Hierbei wurden laut Zeugenaussage andere Verkehrsteilnehmer zum Fahrstreifenwechsel genötigt, weil sie glaubten, es handele sich um Einsatzfahrt. Es werden nun weitere Zeugen oder auch Geschädigte gesucht, die sich bei jeder Polizeidienststelle melden können, vornehmlich aber bei der Polizeiautobahnstation Wiesbaden.