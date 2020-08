Falsche Polizisten stoppen Autofahrer

Falsche Polizisten wollten am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 54 in Limburg eine angebliche Verkehrskontrolle durchführen. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Limburg (red). Am Donnerstagabend waren im Bereich von Limburg zwei falsche Polizeibeamte mit einem zivilen Fahrzeug unterwegs, die eine angebliche Verkehrskontrolle durchführen wollten.

Im Visier hatten sie dabei nach Angaben der (echten) Polizei einen 34-Jährigen, der mit zwei Begleitern in einem Transporter samt Anhänger auf der Bundesstraße 54 von Limburg aus in Richtung der Anschlussstelle Limburg Nord zur Bundesautobahn 3 unterwegs war.

Volvo-Fahrer halten Transporter an

Die Männer wollten gerade auf die Autobahn auffahren, als von hinten ein Volvo kam und sich neben den Transporter setzte. Der Beifahrer des Volvos gab mit der Hand Anhaltezeichen und der 34-Jährige stoppte am Fahrbahnrand. Der Volvo mit ausländischem Kennzeichen hielt ebenfalls an und der Beifahrer stieg aus. Der Mann trug eine Weste mit einem Wappen und sprach den Fahrer an.

Das Trio im Transporter wurde aber misstrauisch. Das bemerkte der falsche Polizist und stieg wieder in den Volvo. Mit hoher Geschwindigkeit flüchtete dieser dann auf die A3 in Richtung Köln. Die Wiesbadener Autobahnpolizei ermittelt in dem Fall und nimmt eventuelle Zeugenhinweise unter Telefon 06 11-3 45 41 40 zu melden.