Familie verliert bei Brand in Bad Camberg ihr zu Hause

BAD CAMBERG - In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es in Bad Camberg zu einem schweren Brand gekommen. Das Feuer entwickelte sich gegen drei Uhr in der Dillenburger Straße in einem Auto, welches neben einem weiteren Fahrzeug in einem Carport abgestellt war. Vom Auto aus griffen die Flammen auf das Carport über, ehe kurze Zeit später die angrenzende Doppelhaushälfte Feuer fing.

Das Ehepaar, das sich zur Brandzeit im Haus befand, konnte das Gebäude unverletzt verlassen. Die dritte Bewohnerin befand sich zur Brandzeit nicht im Haus. Die Feuerwehr Bad Camberg, die von Kollegen aus den Stadtteilen Würges, Erbach, Oberselters und der Feuerwehr Niederselters unterstützt wurde, konnten den Brand erfolgreich löschen. Insgesamt waren laut Einsatzleiter Jochen Heinze 57 Feuerwehrleute vor Ort. Gegen 12. 30 Uhr am Samstagmittag wurde der Einsatz beendet.

An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Ebenso wurden das Carport sowie die Doppelhaushälfte erheblich durch den Brand beschädigt. Der Gesamtsachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge ca. 400.000 Euro.

Fotos Fatale Kettenreaktion bei Brand in Bad Camberg in der Nacht von Freitag auf Samstag.

Die genaue Ursache für die Entstehung des Brandes ist noch unbekannt. Die Kriminalpolizei Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen.