Farbakzente gegen den November-Blues

Im Gewächshaus in der ehemaligen Staudengärtnerei die Pflanzen darauf, von Thomas Foitzik und seinen Kollegen in Beete und Kübel gepflanzt zu werden. Foto: Stadt Limburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Der Herbst färbt die Blätter bunt, allerdings ist das zeitlich recht begrenzt. Die Limburger Stadtgärtnerei will dafür sorgen, dass es länger farbig bleibt. Das Team um Gärtner Thomas Foitzik bereitet derzeit die Pflanzflächen, Kübel und Behältnisse in der Stadt auf Herbst und Winter vor. Sie setzen neue Pflanzen, die auch für farbliche Akzente sorgen sollen. Hornveilchen, Vergissmeinnicht überwiegen dabei. Sie blühen in Orange, Geld, Blau und Violett.

Viele dieser Blumen starten von der ehemaligen Staudengärtnerei ihren Weg in die Beete und Kübel. "Das ist ein deutliches Plus für uns, dass wir mit dem Gewächshaus nun einen geeigneten Platz haben, um Pflanzen zu lagern oder auch zu hegen und zu pflegen", sagt Foitzik. In dem Gewächshaus können die Blumen recht einfach mit Wasser aus der Lahn versorgt werden, sind vor Frost sicher, und die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei können auch andere Arbeiten einschieben, da das Pflanzgut an einen sicheren Ort steht.

"Wir pflanzen 8750 Pflanzen, überwiegend Hornveilchen, Vergissmeinnicht und verschiedene Begleitpflanzen", sagt Matthias Beul, Leiter der Stadtgärtnerei. Hinzu kommen 20 000 Blumenzwiebeln, die gesetzt werden.

Was jetzt als Blumenzwiebel in die Erde kommt, wird im kommenden Jahr frühzeitig mit seiner Blütenpracht den Frühling einläuten. Daneben gibt es bei der Auswahl der Blumenzwiebeln ein zweites wichtiges Kriterium: die Insektenfreundlichkeit. Mit den entsprechenden Sorten gibt es bereits im zeitigen Frühjahr wichtige Pollenspender für Insekten.

Frühblüher sind wichtige Nahrungsquelle für Insekten

Die ersten Frühblüher zeigen sich nach Angaben von Beul bereits im Februar, weitere Sorten schließen sich dann lückenlos an. Durch die zunehmend milden Winter erwachen auch viele Insekten schon früh aus ihren Winterquartieren und finden so bereits Nahrungsquellen.

Die Blumenzwiebeln werden bei den Herbstarbeiten in den Beeten und Kübeln auch in Wildwiesen, zwischen Stauden und teilweise auch in Rasenflächen und Baumscheiben untergebracht. Die Stadtgärtnerei hat dabei in den vergangenen Jahren auf vielen Flächen einen Wandel vollzogen. Vor allem durch die Anpflanzung von Stauden sind die Areale nun langlebiger und nachhaltiger bepflanzt. Einen durchgängigen Wechsel in der Bepflanzung von Winter- und Sommerflor gibt es lediglich noch auf der Schiede, in den städtischen Pflanzkübeln sowie in einigen wenigen Beeten.

Für Thomas Foitzik bietet der Standort der ehemaligen Staudengärtnerei die Möglichkeit, nachhaltiger zu arbeiten. "Wir können hier nun auch größere Pflanzen überwintern und dann wieder auf unseren Flächen in der Stadt aussetzen", erzählte er.

Nicht zuletzt ist die Fläche, neben dem Gewächshaus auf dem Areal auch ein Ort des Probierens und Experimentierens. Foitzik hat derzeit Mohn ausgesät und hofft auf reichlich Samen, um ihn dann in der Stadt auszusäen und neue Farbpunkte zu setzen sowie eine bessere Nahrungsgrundlage für Insekten zu schaffen.