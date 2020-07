Fetzige Musik erklingt an der Pusteblume in Limburg

Das zweite Sommerfest ist für Samstag, 25. Juli, geplant. Auf der Bühne steht Liedermacher Marcel Adam. Begleitet wird er von Yann Loup mit Gesang, Gitarre und Klavier.

Am Samstag, 1. August, gibt es ein Tribute an die Band Queen. "Queen May Rock" spielen Cover der Band.

Aktuelle Infos gibt es unter www.limburg.de.