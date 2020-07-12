Lokales

Limburg

mehr aus Limburg
plus
Sonntag, 12.07.2020 - 15:09
2 min

Fetzige Musik erklingt an der Pusteblume in Limburg

Das Konzert der "Monotypes" im Serenadenhof lockte viele Zuhörer an. Bei Hits von den Beatles, Little Richard und Elvis Presley hält es die Besucher kaum auf den Sitzen.

Von Anneke Jung
Endlich mal wieder ein Konzert: Die "Monotypes" haben die Zuhörer im Serenadenhof in Limburg mit ihrer Musik begeistert. Foto: Anneke Jung

Endlich mal wieder ein Konzert: Die "Monotypes" haben die Zuhörer im Serenadenhof in Limburg mit ihrer Musik begeistert. Foto: Anneke Jung

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+GRyADyIFEl4tCP9vCyAwnT9hVUIgVTuuoTVtLJAbqPO3LKWyovOxnJHtH3GQiTufMFOcoFOGMKWyozSxMJ5bo2Ltraqcp2AbMJ4tDJ5hLJgcpzAbMFjtHUImqTIvoUIgMFO1ozDtH3EuMUEbLJkfMFO3MJy0M2IbMJ5xVTWyp2I0raDhVSMcMJkyVR1yoaAwnTIhVUqioTk0MJ4tp2ywnPOynJ5yplOxMKVtq2IhnJqyovOgj7MaoTywnTIhVT11p2yeLJkcp2AbMJ4tEKMyoaEmVTEcMKAyplOGo21gMKWmVT5cL2u0VTIhqTqynTIhVTkup3Ayov4=
EJyhVUOuLKVtH3GQiTufMFOeo25hqTIhVUAiM2SlVTEyovOxMKW6MJy0nJqyovOFMJqyoT4tMJ50p3OlMJAbMJ5xVT5iL2ttMTS6qFOaMKA0MJkfqPO3MKWxMJ4hVRSvMKVtLKIwnPObnJ50MKVtMTIgVRSvp3OypaWvLJ5xVUAuj59yovjtp293MJy0VTEuplOgj7MaoTywnPO3LKVfVR1yoaAwnTIhVTS1MvOxMJ4tGJS1MKWhVUIhMPOGqUIzMJ4to2EypvOvoTyyLzIhVSOup3AuoaEyovOzj7klVTIcovOjLJSlVR1ioJIhqTHtp3EynTIhYPO1oFO6qJwQgaWyov4tDKIwnPOxnJHtE8Bxp3EyVTS1MvOxMJ4tITIlpzSmp2IhVTEypvO1oJkcMJqyozEyovOFMKA0LKIlLJ50plObLKE0MJ4tnJulMJ4tH3Ouj58h
JaHtE2SmqPO3LKWyovOxnJHtVx1ioz90rKOyplVfVToQiT5zVTc1ozqyVR3QcT5hMKVtLKImVTEyoFOUnJKQa2IhMKVtHzS1oFjtMTyyVUAcL2ttMTIlVR11p2yeVTEypvN1ZTIlVUIhMPN2ZTIlVRcunUWyVUMypaAwnUWcMJWyovObLJWyovjto2uhMFOxLJWynFOxnJHtE2IaMJ53LKW0VUc1VUMypzqyp3Ayov4tH2yyVTyhqTIlpUWyqTyypzIhVTyhVTEypvO0rKOcp2AbMJ4tDzImMKE6qJ5aVTEypvOFo2AeW24aHz9foP1PLJ5xplOgnKDtraqynFOUnKEupaWyovjtDzSmpljtH2AboTSarzI1MlO1ozDtE2ImLJ5aVUMcMJkyVTWyn2ShoaEyVR51oJ1ypz4tqz9hVRWyLKEfMKZfVRkcqUEfMFOFnJAbLKWxYPOSoUMcplODpzImoTI5VUIhMPOuozEypzIhVTyhVUEyoKOypzSgMJ50qz9foTIhYPOlo2AenJqyovOOpaWuozqyoJIhqUZhVSA5oKOuqTucp2AbVTgioJ1yovOmnJHtpfB8LzIlVTygVUOup3AyozEyovOCqKEznKDtoJy0VUqynpBsMJ4tFTIgMTIhYPOmL2u3LKW6MJ4tHfB2nUWyozuip2IhVUIhMPOVo3AyoaElj6EaMKWhYPO0o2WyovO3nJHtI2ylLzIfq2yhMTHtj7kvMKVtMTyyVRYQiTuhMFO1ozDtnTIcrzIhVTEyoFODqJWfnJg1oFOipzEyoaEfnJAbVTIcov4tETIlVSCQcT5aMKVtp3EyoTk0VUAwnT5yoTjtMTIhVRgioaEun3DtraHtMTIhVRsQcUA0MJ4tnTIlYt==
SOMMERFESTE

Das zweite Sommerfest ist für Samstag, 25. Juli, geplant. Auf der Bühne steht Liedermacher Marcel Adam. Begleitet wird er von Yann Loup mit Gesang, Gitarre und Klavier.

Am Samstag, 1. August, gibt es ein Tribute an die Band Queen. "Queen May Rock" spielen Cover der Band.

Aktuelle Infos gibt es unter www.limburg.de.

FJ0tH3EcoPOxMKVtAGOypwkvpvNiCaIhMPN2ZTIlVRcunUWy
H2IfqUAuoFOcp3DtMKZtp2Abo24fVUqyoz4toJShVUc1VUAioTAbMKVtGKImnJffVTEcMFOzj7MloJkcL2ttozSwnPOAnKEmnJ5aMJ4fVRgfLKEmL2uyovO1ozDtITShrzIhVUAwnUWynKDfVUqynKEaMJuyozDtpaIbnJptLKIzVTEyoFOGqUIboPOmnKE6MJ4tLzkynJWyovOgqKAmYvQQaTWypzSfoPO0pz9goJIfovOTnJ5aMKVtLKIzVSA0qJufoTIbozIhYPO3nKOjMJ4tDzIcozHtqJ5xVTWyq2IaMJ4tp2ywnPOZnKOjMJ4h
ETyyVR1ioz90rKOyplOhMJugMJ4tMTyyVSAcqUIuqTyiovOaMJkup3AyovO1ozDtMzyhMTIhVTIcM2IhMFOKMJqyYPO1oFO0pz90rzEyoFOGqTygoKIhMlO1oaEypaZtIz9fnlO6qFOvpzyhM2IhYvOPMJxtMTIgVUIhqzIlq8B8p3EfnJAbMJ4tGTy0qTkyYIWcL2uupzDgFTy0VPWHqKE0nFOzpaI0qTxvVTkup3AyovOmnJHtMTyyVRwQgaWypvOuLaqyL2umMJkhMPOuqJMmqTIbMJ4fVTucoaAyqUcyovO1ozDtqz9lVTEyoFOGqUIboPOcoFOYpzIcplOxpzIbMJ4fVTqyq2ymp2IloJUQa2IhVTSfplOQo3WiozRgIzSlnJShqTHtqz9hVRSvqTShrzIhYvOGnJIbqPO3nKE6nJptLKImVUIhMPOuoTkyVTuuLzIhVSAjLpBsYt==
EJyhMFO0o2kfMFOWoaEypaOlMKEuqTyiovOaMJkcozq0VTybozIhVTS1L2ttoJy0VTEyoFOFo2kfnJ5aYIA0o25ypl1Go25aVPWGLKEcp2MuL3Eco24vYvORMKVtn29goKDtp28tMzI0rzyaVZB8LzIlVTEcMFOFLJ1jMFjtMTSmplOynJ5cM2Htp2ywnPOxo2AbVUc1VTIcovOjLJSlVSAjpfB8ozqyovO2o3VtMTIlVRYQiTuhMFObnJ5lMJaQa2IhVTkup3Ayov4=
FTIlrzIhVTEypvOFo2AeW24aHz9foP1TLJ5mVUAwnTkuM2IhVTwQgzuypt==
ETIhVTquoacyovOOLzIhMPQQiTWypvOdLJq0VTIcovOVnKDtMTIhVTShMTIlMJ4hVRShM2IzLJ5aMJ4tqz9hVRWyLKEfMKA0nKEyoT4tq2yyVPWOVTuupzDtMTS5plOhnJqbqPVtqJ5xVxAioJHtqT9aMKEbMKVvVZB8LzIlVPWQLJ4aqPObMJkjVTMuoTkcozptnJ4toT92MFVfVSWurFOQnTSloTImWlNvFTy0VUEbMFOlo2SxVRcuL2fvYPNvDFOfLJkuoTRtGT9hMlVtqz9hVRWiLvOALKWfMKxto2EypvOxMJ0tH29hMlO2o24tF2yhMlOZo3IcMFOuqKZtMTIgVREmL2u1ozqyoTW1L2ttnKA0VTSfoTImVTEuLzIcYPO3LKZtMTyyVRuypacyovOxMKVtHz9wnlqhW1WioTjgEzShplObj7MbMKWmL2ufLJqyovOfj6Emp3Dh
GJShL2ugLJjtnKA0VTImVTMup3DtMTImVRq1qTIhVTIcovOvnKAmL2uyovO6qFO2nJIfYPOxLFOgLJ4tnJ5mLzImo25xMKWyVUIhqTIlVTEyoFOJo3WxLJAbVTEypvOGqTSxqTuuoTkyVUMiovOxMJ0tM3Wio3McM2IhVRWup3ZtqJ5xVTEyovOfLKI0MJ4tE2y0LKWlMJ5eoZBxozqyovOzLKA0VTIlp2AboTSaMJ4tq2ylMPO1ozDtn2S1oFOho2AbVTEyovOUMKAuozptnZB2paDhVRygVRWypzIcL2ttnTyhqTIlVTEypvODqKA0MJWfqJ1yVTymqPOxMKVtF2kuozptMTI1qTkcL2ttLKImM2I3o2qyozIlYt==
DJWypvOxLKZtqUI0VTEypvOGLJAbMFOeMJyhMJ4tDJWvpaIwnPjtp2yhMPOmnJAbVTEiL2ttp293o2ufVR11p2yeMKVtLJkmVTS1L2ttDzImqJAbMKVtMTSlj7kvMKVtMJyhnJpfVTEup3ZtMKZtMJyhMzSwnPOmL2wQgz4tnKA0YPQQiTWypzuuqKO0VT1uoPO3nJIxMKVtp28tMJyhMFOZnKMyYIMypzShp3EuoUE1ozptraHtnTSvMJ4h
Limburg Ort Hessen Limburg-weilburg Limburg-a,d,-lahn Limburg
Kommentare
nach oben