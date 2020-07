Flüssigkeit über Golf gegossen

Jetzt teilen:

Limburg-Dietkirchen (red). Was Unbekannte am frühen Freitagabend in Dietkirchen über einen Golf gegossen haben, das ist nicht klar. Dabei haben die Täter aber die Fahrerseite des geparkten Pkw beschädigt. Der grüne VW Golf war nach Angaben der Polizei zwischen 18.30 Uhr und 18.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Modemarktes in der Höhenstraße abgestellt, als Unbekannte den Lack mit der unbekannten Substanz beschädigten. Der Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0 6131-9 14 00 entgegen.