Frank Bauer und Lüder Schulz-Nigmann radeln einmal auf die Höhe des Mount Everests

Die beiden Sportler Frank Bauer (vorne) und Lüder Schulz-Nigmann werden mit Beifall unterstützt. Foto: Klaus-Dieter Häring

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HÜNFELDEN-MENSFELDEN. Die beiden heimischen Extremsportler Frank Bauer aus Limburg-Linter und Lüder Schulz-Nigmann aus Birlenbach haben es geschafft: Sie haben mit dem Rad 8848 Höhenmeter hinter sich gebracht.

Sie haben damit ihre selbst gestellte Aufgabe einen "Everesting" durchzuziehen, erfolgreich bewältigt und haben es Sportstars, wie Emanuel Buchmann, dem Viertplatzierten der letztjährigen Tour de France, nachgemacht.

Auch wenn den beiden Akteuren schon im Vorfeld klar war, dass sie die 7:29 Stunden, die Emanuel Buchmann benötigte, um einmal die Höhe des Mount Everstes zu erklimmen, nicht schaffen würden, hatten sie sich aber dessen Spendenbetrag von 19 385 Euro als Ansporn genommen und wollen diesen noch übertreffen.

SPENDENZWECK Die gesammelten Spendengelder sind für drei Aktionen bestimmt. Dies sind das Kinderhospiz Bärenherz-Stiftung, an die Wissenswerkstatt in Limburg und an "Licht in het Duister"Hier gehen Gelder an einen belgischen Augenarzt, der durch Spenden in Ruanda eine Augenklinik aufbaut.

Strecke hat pro Runde

58 Höhenmeter

Mit dem Ziel einen hohen Spendenbetrag zu erreichen ging es dann am Freitagmorgen um 4.30 Uhr am Mensfelder Kopf los. Der Mond war noch als Sichel am Himmel zu sehen, die Lampen mussten am Fahrrad angemacht werden, da schickte Stefan Wagner vom Lions-Club Limburg-Mittellahn als Mitveranstalter die beiden auf die Strecke. Ausgestattet mit GPS wurde die Aktion vom ersten Meter an überwacht, auch durch die Kontrolle der Körperwerte. "Dadurch ist es unmöglich, einen anderen fahren zu lassen", erklärte Frank Bauer. So waren die beiden aber auch immer auf dem Laufenden über ihre Strecke und konnten sich das Tempo einteilen. Denn es galt nicht etwa eine schnelle Zeit zu erreichen, sondern die Höhendifferenz zu bewältigen.

Am Mensfelder Kopf war der Start an der Gärtnerei Schumann in Linter. Eine gerade Strecke, die von 200 auf 258 Meter über Meereshöhe am Ortsausgang von Mensfelden führt. Dort war der Wendepunkt und die Verpflegungsstation. Hier warteten auf die Sportler alle 90 Minuten isotonische Getränke, stärkende Bananen, belegte Brötchen und auch Süßigkeiten. Alles, um den Körper in Schwung zu halten.

Als sie 4450 Höhenmeter zurückgelegt hatten, waren die Radler bei einem Stopp, um unter dem aufmunternden Beifall der Familien Kraft zu tanken, zufrieden. Schließlich spielte auch das Wetter mit. Doch die Rast währte nicht lange, dann ging es wieder auf die Strecke die nach fünf Minuten, einmal bergab und einmal bergauf, bewältigt war.

Eine gut geteerte Strecke, die einen Tag vorher von der Familie Frank Bauers wie eine für eine Etappe der Tour de France präpariert worden war. Da war in bunten Farben zu lesen "Go, go, go" oder auch "Ihr schafft das".

Ansporn bekamen die beiden aber nicht nur von den Fans an der Strecke. Auch nutzen viele befreundete Sportlerinnen und Sportler die Gelegenheit, unterstützten die beiden und radelten mehrere Runden mit. Unter ihnen auch Senioren-Triathon-Weltmeisterin Friedel Metz aus Hadamar, die nicht nur mitfuhr, sondern auch ihren Beitrag an der Spendenbox leistete.

Zufrieden waren beide dann auch über den Spendenbetrag. Schon bei Höhenmeter 4450 lag die Summe bei über 2000 Euro, so Frank Bauer, "aber es werden auf jeden Fall mehr." Denn nicht nur die von ihm selbst gespendeten 884,40 Euro kamen noch hinzu, sondern es hatten sich zahlreiche Firmen und Privatleute schon im Vorfeld gemeldet, um zu spenden.

Nach 16,5 Stunden war

der "Gipfel" erreicht

Und der sportliche Teil war um 21 Uhr geschafft. Da zeigte der Computer am Fahrrad 8848 Höhenmeter. Ob die beiden den erhofften Spendenbetrag von Emanuel Buchmann geschafft haben, wird in den nächsten Tagen ermittelt, wenn alle eingegangenen Beträge addiert sind.