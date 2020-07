Franzöisches Flair im Serenadenhof

Marcel Adam (Bildmitte) bekommt bei seinem Auftritt Unterstützung von Schwiegertochter Anisha und Sohn Yann-Loop sowie Gitarrist Christian Conrad und Christian Di Fantauzzi an Knopfakkordeon und Akkordina. Foto: Stadt Limburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Limburg (red). Das zweite Konzert im Rahmen der Limburger Sommerfeste hat die Gruppe um den französischen Liedermacher und Chansonnier Marcel Adam gestaltet. Für ihn war es nach 2017 bereits der zweite Auftritt anlässlich der Sommerfeste.

Neben den damaligen Begleitmusikern, Gitarrist Christian Conrad und Christian Di Fantauzzi an Knopfakkordeon und Akkordina, vergrößerten dieses Mal sein Sohn Yann-Loop Adam zusammen mit seiner Frau Anisha die Besetzung auf der Bühne und damit auch das musikalische Repertoire.

20 Plätze mehr als noch

beim Auftakt der Reihe

Natürlich war auch die zweite Auflage der Sommerfeste geprägt durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Auflagen. Aber gegenüber dem Auftakt vor zwei Wochen mit "The Monotypes" gab es diesmal über 20 Sitzplätze mehr, die auch dankbar angenommen wurden.

Den ersten Teil des Programms prägte Marcel Adam. In bester Laune interpretierte er mit seinen Musikern französische und deutsche Standards, die er mit kurzweiligen Moderationen verband. Neben den bekannten Melodien spielte Adam zwischendurch immer wieder selbst komponierte Stücke wie "Kilimandscharo " und "Südamerikaner". Bob Dylans "Girl from the North Country / La fille du nord", das Yann-Loop und Marcel Adam abwechselnd in Englisch und Französisch sangen, leitete in den zweiten Teil des Sommerkonzerts über.

Den Auftakt dazu lieferten Anisha, die mit ihrer kraftvollen Stimme begeisterte, und Yann-Loop Adam als Duo mit gecoverten und selbst geschriebenen Stücken, in denen sie sich aktueller Themen annahmen. Zu den bekannten Coversongs gehörten "La vie en rose" von Edith Piaf und "Shallow", ein mit einem Oscar für die beste Filmmusik prämierter Song, im Original gesungen von Lady Gaga und Bradley Cooper. Bei "Bella Ciao" in einer deutsch-italienischen Version wurden die beiden unterstützt vom gebürtigen Italiener Christian Di Fantauzzi, der sich auch bei diesem Stück als Meister des Knopfakkordeons erwies.

Bei "Aicha" von Khaled musizierte das Ensemble dann wieder vereint. Den melancholischen Song "The Rose" von Bette Midler sangen Anisha, Marcel und Yann-Loop Adam in Deutsch und Englisch, die letzte Strophe dreistimmig.

Queen-Tribut zum

Abschluss der Konzerte

Zum Abschluss stimmt Marcel Adam, der mit einigen Anekdoten immer wieder erfrischend unterhielt, immer ein kirchliches Lied an. Im Serenadenhof war es das Lied des NS-Widerstandskämpfers und evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer "Von guten Mächten wunderbar geborgen" in einer Interpretation von Marcel Adam. Und mit der obligatorischen Zugabe und Leonard Cohens "Halleluja" in einer deutschen Version endete das zweite Sommerkonzert im Serenadenhof.

Am kommenden Samstag steht bereits der Abschluss der kleinen Reihe an: Ab 20 Uhr spielt dann die Band "Queen May Rock". Der Name ist Programm, gespielt werden die Songs von "Queen".