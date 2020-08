Frau glaubt, Schüsse zu hören

Zahlreiche Fragen wirft eine Auseinandersetzung mehrerer Männer in der Limburger Grabenstraße auf. So will eine Frau Schüsse gehört haben. Foto: Friso Gentsch

Limburg (red). Einige Fragen nach dem tatsächlichen Hergang wirft eine Auseinandersetzung mehrerer Männer in der Limburger Grabenstraße auf, teilte die Polizei mit.

In der Nacht zum Donnerstag gerieten gegen 1.15 Uhr mehrere Männer in Streit. Nach Angaben einer Anwohnerin sollen bei der Auseinandersetzung schussähnliche Geräusche gefallen und eine Pistole mitgeführt worden sein. Als die Beamten kurz nach der Verständigung vor Ort eintrafen, konnten sie noch einige der mutmaßlich an der Auseinandersetzung beteiligten Personen antreffen und kontrollieren. Alle waren unverletzt und führten keine Waffe mit sich. Ein 21-jähriger Beteiligter gab den Polizisten gegenüber an, von seinem 33-jährigen Kontrahenten einen Geldschein aus der Hand gerissen bekommen zu haben. Außerdem sei bei dem Vorfall ein Elektroschocker vorgezeigt worden, mit dem vor dem Eintreffen der Polizei ein unbekannter Beteiligter geflüchtet sein soll.

Ablauf des Streits

ist noch unklar

Da der Ablauf der Auseinandersetzung bislang noch unklar ist und auch keine der beschriebenen Waffen aufgefunden werden konnte, bittet die Limburger Polizei um Zeugenhinweise unter Telefon 0 64 31- 914 00.